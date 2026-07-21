이원택 전북지사 "2차 공공기관 이전, 전북유치 총력전" 선언

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사는 21일 제2차 공공기관 지방이전에서 전북 유치를 위해 단식 각오까지 하며 총력전을 선언했다
- 전북은 금융·농생명·첨단산업 기반을 갖춘 최적지라며 국민연금공단 등과 연계한 공공기관 이전 필요성을 강조했다
- 이 지사는 공공기관 이전이 전북 소외 해소와 국가균형발전, 인구 유입과 지역경제 활성화를 이끌 국가적 선택이라고 주장했다
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농협중앙회 등 핵심기관 유치 추진, 172만 도민과 균형성장 촉구
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사는 정부의 제2차 공공기관 지방 이전 계획 발표를 앞두고 전북 유치를 위해 모든 역량을 집중하겠다는 뜻을 밝히며 "더 이상 전북이 소외되어서는 안 된다"고 21일 밝혔다.
이 지사는 이날 "발표 전까지 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"며 "단식 투쟁이라도 하겠다는 각오로 전북의 의지를 보여줄 것"이라고 강한 유치 의지를 내비쳤다.
전북자치도는 정부가 제시한 '기능연계 및 산업·기능별 집적 배치' 원칙에 전북이 가장 적합한 지역이라는 점을 강조하고 있다.
이 지사는 금융 분야는 국민연금공단을 중심으로 자산운용 생태계 확장이 가능하고 농생명 분야는 농촌진흥청과 국가식품클러스터 등 기존 기반을 활용할 수 있다고 설명했다.
또 현대자동차 투자와 새만금 RE100 산업단지를 기반으로 미래 첨단산업과 연계할 수 있는 경쟁력을 갖췄다고 강조했다.
도는 농협중앙회를 비롯해 한국산업기술진흥원, 국토교통과학기술진흥원, 과학기술사업화진흥원, 한국산업은행, 한식진흥원 등 전북 산업 기반과 연계 가능한 기관 유치에 집중하고 있다.
이 지사는 "전북 이전은 특정 지역을 위한 지원이 아니라 기관 기능을 가장 효과적으로 살릴 수 있는 국가적 선택"이라며 "금융과 농생명, 첨단산업이 어우러진 전북만의 강점을 적극 알리고 있다"고 말했다.
이어 "수도권 중심 구조로 인한 불균형을 전북은 오랜 기간 겪어왔다"며 "공공기관 이전은 지역에 대한 시혜가 아니라 국가 전체의 지속가능한 성장을 위한 투자"라고 강조했다.
또 "전북은 혁신도시 조성을 통해 공공기관과 지역이 함께 성장할 수 있다는 가능성을 이미 보여줬다"며 "2차 공공기관 이전은 그 성과를 확대하는 계기가 돼야 한다"고 밝혔다.
이 지사는 공공기관 이전 효과와 관련해 "임직원과 가족 정착에 따른 인구 유입과 소비 증가, 지방세 확충 등 지역경제 전반에 긍정적인 효과가 기대된다"며 "기업과 연구기관, 인재가 모이는 산업생태계를 구축해 청년들이 지역에서 일하고 정착할 수 있는 기반을 만들겠다"고 말했다.
이어 "국가 발전 과정에서 전북은 오랜 기간 소외를 감내해 왔다"며 "준비된 산업과 기반을 갖춘 전북이 공공기관의 역량을 가장 크게 발휘할 수 있는 지역"이라고 강조했다.
그러면서 "국가균형성장은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라며 "전북의 미래가 걸린 만큼 정부 발표 전까지 172만 도민과 함께 마지막까지 총력을 다하겠다"고 역설했다.
lbs0964@newspim.com