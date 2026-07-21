서울시, 대각선횡단보도 확대…보행 동선 개선·안전성 강화

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 21일 주요 교차로 9곳에 횡단보도 확충을 추진했다
- 대각선횡단보도 설치로 이동거리 단축·보행사고 감소 효과를 기대했다
- 단절된 구간 연결과 동선 개선으로 보행 편의·환승 접근성을 높일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 올해 주요 교차로 9곳에 횡단보도를 확충한다고 21일 밝혔다. 고척스카이돔과 무교동, 구로디지털단지에는 대각선횡단보도가 신설되며, 노원역과 발산역 인근은 단절된 횡단 구간이 연결된다.
이번 사업은 교차로 구조의 한계로 인해 발생하는 보행 혼잡과 우회 불편을 해소하는 데 중점을 두고 있다. 한 번의 신호로 원하는 방향까지 이동할 수 있도록 보행 동선이 개선되며, 교차로 내 보행 흐름의 안전성과 효율성이 향상된다.
대각선횡단보도의 효과는 지난해 발표된 '서울시 대각선횡단보도 확충 효과 분석'을 통해 확인됐다. 설치 이후 시민들의 평균 이동 거리가 5.6m 단축됐으며, 차대사람 교통사고는 27.3% 감소한 것으로 나타났다. 차량의 우·좌회전 과정에서 발생하는 보행사고는 44.8% 줄어들어 교통안전도 개선됐다.
올해 횡단보도 확충 대상지는 ▲고척스카이돔 앞 동양미래대학교 교차로 ▲청계광장 인근 무교동사거리 ▲구로디지털단지 하이엔드 교차로 ▲노원역 교차로 ▲강서구 그랜드마트 교차로 등이다. 이 중 5곳에서는 대각선횡단보도가 신설되며, 4곳은 'ㄷ자형' 우회 동선을 'ㅁ자형' 횡단망으로 바꾸는 방식으로 개선된다.
우선 유동인구가 많은 5개 교차로 중 구로구 고척스카이돔 앞 '동양미래대학교 교차로'가 대표적 대상지다. 이곳은 행사 종료 후 혼잡이 빈번히 발생해 대기 인파가 분산될 것으로 기대된다.
또 점심시간과 퇴근시간에 직장인 유동인구가 집중되는 청계광장 모전교 남측과 북측, 구로디지털단지 하이엔드 교차로, 송파구 거여라이프아파트 교차로에도 대각선횡단보도가 확충돼 보행 흐름이 개선될 전망이다.
노원역과 발산역 인근은 현재 횡단보도가 없는 구간을 연결해 기존 'ㄷ자형' 보행동선을 사방으로 건널 수 있는 'ㅁ자형'으로 바꾼다.
사업이 완료되면 지하철 이용객과 주변 상권 방문객의 불편이 줄어들고, 교차로와 버스정류장 간의 환승 접근성도 개선될 것으로 예상된다. 그 외에도 동대문역 인근 청계6가 교차로와 금호중학교 교차로 일대에서도 횡단보도가 추가로 확충될 예정이다.
여장권 교통실장은 "교차로에서 몇 걸음 더 걸어야 하고 한 번 더 신호를 기다리는 일은 매일 반복되는 불편"이라며 "이러한 작은 불편을 줄이는 것이 시민의 삶의 질을 높이는 출발점으로, 보행자가 가장 짧고 안전하게 이동할 수 있도록 현장의 문제를 해결 하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com