장규리, 음악 사랑하는 절대음감 소녀…'포핸즈' 홍재인 변신

AI 핵심 요약beta
- tvN 드라마 '포핸즈'가 8월29일 첫 방송된다.
- 장규리는 절대음감 비올리스트 홍재인 역을 맡았다.
- 홍재인은 송강·이준영 연주에 특별한 울림을 느낀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 장규리가 비올리스트 홍재인 역으로 음악을 사랑하는 맑고 순수한 매력을 전한다.
오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.
장규리가 연기할 홍재인 캐릭터는 한 소절만 듣고도 어떤 사람이 친 건지 단박에 알아채고, 들리는 음을 정확하게 구별하는 절대음감의 소유자. 클래식 아티스트 에이전시를 운영하는 어머니의 영향을 받아 비올라를 전공으로 선택해 실력을 키워가고 있다.
특히 헤드폰을 끼고 좋은 음악을 즐겨 듣는 홍재인의 취미는 타고난 청력을 더욱 예민하게 만들었고 단 한 소절만 들어도 연주자가 누구인지 알아볼 수 있는 남다른 능력으로 이어졌다. 그중에서도 어린 시절부터 함께한 소꿉친구 강비오(송강)의 피아노 연주는 멀리서 들려와도 단번에 알아챌 만큼 각별한 애정을 품고 있다.
하지만 어느 날, 홍재인의 귀를 사로잡는 또 하나의 특별한 선율이 나타난다. 강비오의 연주와는 또 다른 매력을 지닌 전학생 최정요(이준영)의 음악에서 처음 느껴보는 울림을 마주하게 되는 것.
이에 좋아하는 연주자가 두 명으로 늘어난 만큼 더욱 즐거운 학창 시절을 보낼 홍재인의 변화가 예감되는 가운데 함께 공개된 사진 속에는 시종일관 미소를 짓고 있는 홍재인의 모습이 담겨 높은 학교생활 만족도를 짐작게 한다.
이렇듯 당차고 사랑스러운 홍재인 캐릭터는 배우 장규리(홍재인)의 밝고 싱그러운 에너지와 만나 더욱 환하게 빛날 예정이다. 장규리표 홍재인 캐릭터가 강비오, 최정요와 함께 써 내려갈 특별한 학창 시절에 관심이 쏠리고 있다.
천재 피아니스트 송강과 이준영의 재능을 알아본 비올리스트 장규리의 활약은 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com