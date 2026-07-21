논산계룡교육지원청, 학교 관리자 대상 AI 역량 강화 연수

AI 핵심 요약beta
- 논산계룡교육지원청이 21일 학교 관리자 AI역량 강화 배움자리를 운영했다고 밝혔다.
- 이번 연수는 학교 운영에 AI 활용을 늘리고 책임 있는 기준을 공유했다.
- 교육지원청은 교감 대상 연수를 마치고 교장·원장 연수는 10월에 진행한다.
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[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청은 학교 관리자의 인공지능 이해도와 활용 역량을 높이기 위한 'AI시대, 학교 관리자 AI역량 강화 배움자리'를 운영하고 있다고 21일 밝혔다.
이번 연수는 학교 운영 과정에서 AI 활용을 확대하고 개인정보 보호와 저작권 등 책임 있는 활용 기준을 공유하기 위해 마련됐다.
교육지원청은 지난 13일 중등 교감을 대상으로 연수를 진행한 데 이어 16일에는 유치원과 초등학교, 특수학교 교감과 원감을 대상으로 교육을 실시했다. 유·초·중·고·특수학교 교장과 원장 대상 연수는 오는 10월 진행할 예정이다.
프로그램은 AI 시대 학교 관리자의 역할, 계룡AI미래배움터 시설 견학과 체험, 개인정보 보호와 저작권·출처 표기, 학교별 적용 방안 등으로 구성됐다.
참가자들은 강의와 실습, 사례 공유를 통해 학교 경영과 교육활동에 AI를 활용할 수 있는 방안을 살펴봤다.
이혜경 교육장은 "학교 관리자의 디지털 리더십을 높이고 책임 있는 AI 활용 문화가 학교 현장에 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com