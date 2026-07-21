사회대개혁위, 반도체 국가산단 미래전략 토론회 연속 개최

AI 핵심 요약beta
- 사회대개혁위원회가 21일 반도체 국가산단 쟁점 토론회를 마쳤다.
- 전력·송전망·용수·주민수용성 등 핵심 쟁점을 논의했다.
- 사개위는 의견을 모아 향후 정책 참고자료로 활용하겠다 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 국무총리 소속 사회대개혁위원회가 반도체 국가산업단지 추진과 관련한 전력, 송전망, 용수, 주민 수용성, 재생에너지 확보 등 주요 쟁점에 대한 폭넓은 의견을 듣기 위한 세 차례 토론회를 마쳤다.
사회대개혁위원회는 지난 20일 국회의원회관 제11간담회실에서 '대한민국 반도체 국가산단 성공을 위한 과제'를 주제로 토론회를 열었다고 21일 밝혔다.
이번 토론회에서는 지난 10일 열린 '송전망 갈등 무엇이 문제인가? 지역균형발전을 위한 전력정책 대안모색 토론회'와 16일 '대한민국 반도체 국가산단의 미래전략 토론회'에서 제기된 주요 의견이 종합 검토됐다.
반도체 국가산단 추진과 관련한 전력, 송전망, 용수, 주민 수용성, 재생에너지 확보 등 핵심 쟁점도 다양한 관점에서 논의됐다.
토론 과정에서는 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 국가산단과 기반시설을 신속히 확충해야 한다는 의견과 전력 인프라 확충, 재생에너지 확보, 환경영향, 지역균형발전 및 주민 수용성 등을 충분히 고려해야 한다는 의견 등 찬반을 포함한 다양한 정책적 견해가 제시됐다.
사개위는 "연속 토론회를 통해 반도체 국가산단과 관련한 다양한 이해관계자의 의견을 청취하고, 서로 다른 시각과 정책 대안을 공유하는 공론의 장을 마련했다"며 "발제와 토론 내용은 참석자 개인 또는 참석 기관의 의견으로, 사개위의 공식 입장을 의미하는 것은 아니다. 향후 관련 정책과 사회적 논의를 위한 참고자료로 활용될 예정"이라고 밝혔다.
sheep@newspim.com