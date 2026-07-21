딘딘, '플레이리스트 109' 이끈다…'만능 엔터테이너' 활약 예고

AI 핵심 요약beta
- 가수 딘딘은 21일 MBC 새 음악프로 MC를 맡았다
- 딘딘은 이준·이석훈과 109개 버팀송을 찾아 시청자에게 울림을 전한다
- 예능감과 음악 역량을 앞세워 만능 엔터테이너로 활약을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 딘딘이 MBC 새 음악 프로그램 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'의 MC로 시청자들과 만난다.
소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면 딘딘은 21일 오후 첫 방송 예정인 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'에 MC로 출연한다.
'플레이리스트 109'는 누군가의 힘겨운 하루를 버티게 해 준 '버팀송'을 찾아가는 이야기를 담은 프로그램이다. 딘딘은 이준, 이석훈과 함께 호흡을 맞추며, 109개의 '버팀송'을 찾아 떠나는 여정 속 시청자들에게 따뜻한 울림을 전할 예정이다.
특히 딘딘은 매끄러운 진행력을 바탕으로 '플레이리스트 109'를 이끌 계획이다. 특유의 센스와 재치 넘치는 입담을 겸비한 만큼, 독보적인 예능감을 발휘하며 프로그램의 재미를 더할 전망이다.
이뿐만 아니라 싱어송라이터로서의 면모까지 갖추고 있는 딘딘의 음악적인 활약을 향한 궁금증 역시 더해진다. 딘딘은 진행과 음악적 역량을 넘나들며 '만능 엔터테이너'로서의 존재감을 다시 한번 다질 것으로 기대를 모은다.
그간 꾸준하게 방송 활동을 이어오며 탄탄한 내공을 쌓아 올린 딘딘. tvN '차가네'와 KBS2 '누난 내게 여자야' 시즌 2에 이어 '플레이리스트 109'로 올 한 해 쉼 없는 열일 행보에 박차를 가하는 딘딘이 계속해서 어떤 활약을 보여줄지 귀추가 주목된다.
한편, 딘딘이 출연하는 MBC '플레이리스트 109'는 21일 오후 9시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com