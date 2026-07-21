'디피'·'폭싹 속았수다' 이준영, 21일 입대…현역 복무 시작

AI 핵심 요약beta
- 가수 출신 배우 이준영이 21일 육군 현역으로 입대했다.
- 이준영은 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받는다.
- 이준영은 SNS와 손편지로 팬들에게 인사를 전했다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 출신 배우 이준영(29)이 육군 현역으로 입대한다고 21일 밝혔다.
이준영은 이날 육군훈련소에 입소해 일정 기간 기초군사훈련을 받은 뒤 현역병으로 복무를 이어갈 예정이다. 현장 혼잡과 안전을 고려해 입소 당일 별도의 공식 행사는 진행하지 않는다.
입대를 앞두고 이준영은 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 짧게 깎은 머리 사진과 함께 인사를 전했다. 앞서 지난달에도 직접 쓴 손편지를 게시하며 팬들에게 입대 소식을 먼저 알린 바 있다.
이준영은 편지를 통해 "일정을 전달받고 나니 여러 생각이 들었다"며 "건강하게 저답게 잘 다녀올 테니, 다시 만날 때까지 모두 각자의 위치에서 의미 있고 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 마음을 표현했다.
한편 1997년생인 이준영은 지난 2014년 아이돌 그룹 유키스(U-KISS) 멤버로 연예계에 데뷔했다. 2017년부터 연기 활동을 병행한 그는 드라마 '부암동 복수자들', '디피(D.P.)', '마스크걸', '로얄로더', '폭싹 속았수다', '약한영웅 클래스 2(Class 2)' 등 다수의 화제작에 출연하며 연기력을 인정받았다. 최근에는 드라마 '신입사원 강회장'을 마치고 군 복무에 나서게 됐다.
taeyi427@newspim.com