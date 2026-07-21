최교진 장관, 아세안+3 교육장관회의 공동의장…AI 교육 협력 주도

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싱가포르서 전 생애주기 AI 인재양성 정책 소개

인도네시아와 MOU…동티모르와 첫 양자회담

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 아세안+3 교육장관회의 공동의장을 맡아 아시아 국가 간 교육협력 확대 방안을 논의한다.

21일 교육부에 따르면 최 장관은 이날부터 오는 23일까지 싱가포르를 방문해 제8차 아세안+3 교육장관회의와 동아시아정상회의 교육장관회의에 참석한다. 부대행사로 열리는 인공지능(AI) 포럼에도 공동의장으로 참여한다.

최교진 교육부 장관이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 미래세대를 위한 '지방교육재정교부금 개편 토론회'에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

아세안+3 교육장관회의에는 아세안 11개국과 한국·중국·일본 등 14개국이 참여한다. 동아시아정상회의 교육장관회의에는 호주와 인도·뉴질랜드·러시아·미국까지 모두 19개국이 참석한다.

최 장관은 싱가포르 교육부 장관과 함께 아세안+3 교육장관회의와 AI 포럼을 이끈다. 22일 열리는 AI 포럼에서는 'AI 시대의 탐색: 안전하고 책임 있는 AI 교육 이니셔티브 확대'를 주제로 각국의 정책 사례가 공유된다.

한국과 싱가포르·말레이시아·베트남은 자국의 AI 교육정책과 교육 현장 활용 사례를 발표한다. 한국에서는 김현철 고려대 컴퓨터학과 교수가 지난해 11월 발표된 '모두를 위한 AI 인재 양성 방안'을 토대로 전 생애주기 AI 교육정책을 소개한다.

최 장관은 회의 기간 싱가포르와 인도네시아·동티모르 교육부 장관과 양자회담도 진행한다.

싱가포르와는 거점 국립대 육성과 재직자 평생교육 지원 및 AI 교육 등 공통 관심 분야의 협력 방안을 논의한다. 인도네시아와는 AI 인재양성 교육과정 정보 공유와 디지털 웰니스 협력 및 과학·기술·공학·수학 분야 교육프로그램 개발 등을 담은 양해각서를 체결한다.

동티모르 교육부 장관과는 양국 교육부 간 첫 양자회담을 갖는다. 동티모르 내 한국어 교육 확산과 유아교사 전문성 개발 및 직업계고 교사 역량 강화 등이 주요 의제로 다뤄진다.

23일 열리는 장관회의에서 최 장관은 지역 성장 인재양성 체계인 '앵커'와 거점 국립대 육성 정책을 소개한다. 정부 초청 외국인 장학사업과 국제협력 선도대학 지원사업 및 동남아시아 기초학력 평가 지원사업도 참가국과 공유한다.

최 장관은 "아세안+3와 동아시아정상회의 참가국들은 교육을 통해 함께 미래를 만들어가는 우리의 소중한 동반자"라며 "이번 공동의장 수행을 계기로 AI 교육 등 다양한 분야에서 교육협력을 한층 강화하고 K-에듀의 우수사례를 확산해 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com