코르티스, '숨바꼭질2' 첫 플레이어 출격…4444초 공포 생존게임 시작

AI 핵심 요약beta
- 엠넷플러스가 21일 숨바꼭질2 첫 플레이어 코르티스를 공개했다
- 도시괴담 서사를 더한 공포 버라이어티로 물과 얽힌 괴담 속 4444초 생존 게임을 예고했다
- 숨바꼭질2는 31일 엠넷플러스 첫 공개 후 8월 1일 Mnet에서 방송된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'의 포문을 열 첫 번째 플레이어를 공개했다.
CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'의 오리지널 '숨바꼭질2'는 오늘(21일) 첫 플레이어로 나서는 코르티스(CORTIS)의 단체 포스터를 공개했다. '숨바꼭질 2'는 정체불명의 술래를 피해 K-팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다. 첫 번째 주자로 코르티스가 출격을 알린 가운데 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모은다.
공개된 포스터 속 코르티스 다섯 멤버는 어둠이 내려앉은 공간에서 발아래 무언가를 응시하고 있어 묘한 긴장감을 자아낸다. 여기에 "물 밑을… 오래 보지 마"라는 문구가 더해지며 서늘한 분위기를 배가한다. 이번 시즌은 기존 숨바꼭질 게임 구조에 도시 괴담 서사를 더해, 플레이어가 직접 '이야기 속 인물'이 되는 확장된 공포 유니버스를 예고하고 있는 바. 과연 코르티스가 물과 얽힌 어떤 괴담 속 인물이 되어 정체불명의 술래와 4444초 생존 게임을 펼치게 될지 궁금증을 높인다.
무대 위 강렬한 에너지와 날것의 매력으로 주목받아 온 코르티스가 공포 상황 속에서는 어떤 모습을 보여줄지도 관전 포인트. 제작진은 "예측할 수 없는 술래의 등장 앞에서 멤버들의 리얼한 반응과 팀워크가 무대 위에서와는 또 다른 반전 재미를 선사할 것"이라고 전했다.
한편, 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'는 오는 31일 오후 6시 엠넷플러스에서 첫 공개된다. 엠넷플러스 애플리케이션은 물론 PC와 모바일 웹에서도 편리하게 시청할 수 있으며, 8월 1일 오후 11시 Mnet에서도 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com