韩国便利店抢抓旅游消费机遇 多语种、换汇、退税服务全面升级

纽斯频通讯社首尔7月21日电 随着来韩外国游客持续增加，其消费场景正由百货商店和免税店进一步向便利店延伸。韩国便利店企业不断完善特色商品、支付、换汇、退税等服务，积极抢占外国游客消费市场。

【插图=AI生成】

据零售业21日消息，外国游客在便利店使用境外支付方式消费金额保持快速增长。

CU便利店数据显示，今年1月至5月，使用海外支付方式的交易金额同比增长65.7%；GS25同期外国游客移动支付销售额同比增长78%。统计涵盖了支付宝、微信支付等19种外国游客常用支付方式。

在外国游客集中的商圈，便利店外国顾客消费占比明显高于普通门店。CU明洞站店外国顾客销售额占总销售额平均52%，约为普通门店2%左右水平的26倍，部分营业日占比最高达到68%。CU圣水甜品公园店外国顾客销售额平均占比为35%，约为普通门店的17倍。GS25位于仁寺洞的"New安宁仁寺洞店"外国顾客销售额占比则达到70%。

为满足外国游客消费需求，韩国便利店企业不断调整商品结构。GS25设置"K-Station"专区，集中销售HBAF坚果、甜米露、海苔、香蕉牛奶、袋装咖啡及纪念品等韩国特色商品，方便外国游客选购。

业内认为，甜品和零食已成为吸引外国游客进入便利店的重要商品。随着韩国便利店甜品在社交媒体上持续走红，线上关注不断转化为线下消费。CU圣水甜品公园店面包和甜品销售额约为普通门店的20倍，占门店总销售额约40%。除香蕉牛奶、草莓牛奶等传统热门商品外，迪拜软曲奇、希腊酸奶等新品也受到外国游客欢迎。

同时，韩国便利店持续完善配套服务。CU已在70余家门店上线人工智能翻译服务，支持包括中文、英语、日语在内共38种语言，全国门店自助收银设备支持中文、英语和日语界面。部分门店还安装了可将美元、欧元、日元、人民币等15种外币兑换成韩元的自助换汇终端。

GS25则在仁川国际机场、明洞、圣水、济州等外国游客较多地区20余家门店发放《K便利店指南》，介绍便利店购物方式、热门商品、首尔旅游线路等信息。同时，公司支持15个国家（地区）货币兑换韩元及外币硬币积分兑换，并允许使用美元、日元、欧元、人民币纸币购买商品。在明洞、济州等地约1000家门店，还可凭护照或电子护照办理增值税即时退税。

业界表示，对于外国游客而言，便利店已不仅是购买食品的场所，也成为体验韩国流行商品和消费文化的重要空间。未来，围绕旅游商圈优化商品、体验内容和便利化服务的竞争预计将进一步加剧。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社