조명우 꺾고 4강 오른 허정한, 포르투 3쿠션 월드컵 준우승

AI 핵심 요약beta
- 허정한이 19일 포르투갈 포르투 월드컵 결승에서 멕스에게 패해 준우승했다
- 허정한은 조명우와 타이홍찌엠을 꺾고 결승에 올랐으나 에버리지 1.000에 그쳤다
- 허정한은 이번 준우승으로 세계랭킹 10위로 올라 시드권을 회복했고 한국은 2개 대회 연속 결승에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 3쿠션의 간판 허정한(경남)이 정상 문턱에서 아쉽게 돌아서며 준우승을 차지했다. 허정한은 19일(현지시간) 포르투갈 포르투에서 열린 2026 포르투 3쿠션 월드컵 결승전에서 벨기에의 강호 에디 멕스에게 24이닝 만에 23-50으로 패했다.
허정한은 이번 대회 8강에서 세계랭킹 1위 조명우(서울시청)를 20이닝 만에 50-30으로 제압했다. 준결승에서는 베트남의 타이홍찌엠을 26이닝 만에 50-41로 꺾고 결승 무대를 밟았다.
그러나 결승전에서 '결승의 제왕' 멕스에게 초반부터 주도권을 내줬다. 멕스가 4이닝 만에 12점을 몰아치며 승기를 잡았고 허정한은 8이닝까지 단 1득점에 그치며 극심한 빈타에 시달렸다.
허정한은 9이닝부터 연속 득점을 올리며 추격에 나섰으나 멕스의 공세를 막기엔 역부족이었다. 에버리지 2.083을 기록한 멕스는 24이닝째에 매치포인트를 성공시키며 우승을 확정했다. 허정한은 에버리지 1.000에 머물렀다.
우승컵을 든 멕스는 지난해 앙카라 대회 이후 13개월 만에 통산 15번째 월드컵 정상에 올랐다. 멕스는 3쿠션 역대 다승 단독 4위 자리를 더욱 굳건히 했다.
허정한은 최근 세계랭킹이 16위까지 떨어져 이번 대회를 최종예선부터 치렀다. 이번 준우승으로 랭킹 점수 54점을 추가하며 세계랭킹 10위로 도약해 시드권을 되찾았다.
한국은 이번 대회 본선에 5명이 진출해 허정한, 조명우, 김행직(전남)이 모두 8강에 안착하며 참가국 중 최다 8강 진출자를 배출했다. 직전 앙카라 대회 조명우의 우승에 이어 2개 대회 연속 결승 진출이라는 성과도 냈다.
psoq1337@newspim.com