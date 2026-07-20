지커 7X, 사전예약 1000대 돌파

AI 핵심 요약beta
- 지커 코리아가 20일부터 7X 사전예약 1000대 돌파 기념 프로모션을 했다
- 트림별로 옵션·장비 할인과 최대 170만원 상당 혜택을 제공했다
- 추첨 고객에 뉴질랜드 빙판 주행 체험 제공하고 판매·서비스망 확대를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커 코리아가 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '7X'의 사전예약 1000대 돌파를 기념해 옵션 할인과 해외 주행 체험 혜택을 제공한다.
지커 코리아는 20일부터 다음 달 23일까지 7X 고객 감사 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
지커는 지난달 5일부터 7X 사전예약을 시작했다. 7X는 프로 후륜구동(RWD), 맥스 RWD, 울트라 사륜구동(AWD) 등 3개 트림으로 운영되고 있다. 사전예약 대수는 약 한 달 만에 1000대를 넘어섰다.
프로 트림 고객은 지커 사운드 프로 오디오 시스템과 1열 마사지·통풍 시트로 구성된 프리미엄 컴포트 패키지를 기존보다 100만원 할인받을 수 있다. 맥스와 울트라 트림에는 냉온장고를 무상 제공하고 스타게이트 라이팅 또는 오토도어 선택 시 최대 100만원을 할인한다. 전체 혜택은 최대 170만원 상당이다.
프로모션 기간 예약 고객 가운데 4명은 추첨을 통해 다음 달 뉴질랜드 퀸스타운에서 열리는 '지커 온 아이스'에 참가한다. 참가자에게는 왕복 항공권과 숙박이 제공되며 설원과 빙판에서 7X 등 지커 차량을 체험할 수 있다.
지커 코리아는 연내 전국 판매망을 14곳으로 확대하고 제주를 포함한 서비스센터 11곳을 구축할 계획이다.
chanw@newspim.com