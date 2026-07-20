아모레퍼시픽, 안성 건기식 공장 매각 추진

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽이 20일 안성 건강기능식품 공장 매각을 추진했다
- 비핵심 자산 정리와 생산 거점 재편 차원에서 안성 공장 매각 절차를 진행했다
- 안성 생산 물량은 오산 공장으로 이관해 생산 효율성을 높일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안성 공장, 이너뷰티 브랜드 '바이탈뷰티' 생산 시설
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아모레퍼시픽이 자산 효율화 차원에서 경기 안성 건강기능식품 공장 매각을 추진한다.
20일 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 안성 공장 매각을 위한 절차를 진행하고 있다. 현재 매각 주관사 선정 절차를 진행 중이며, 주관사 선정이 마무리되면 경쟁입찰 방식으로 인수 후보를 물색할 예정이다.
안성 공장은 아모레퍼시픽의 대표 이너뷰티 브랜드 '바이탈뷰티' 제품 등을 생산하는 시설이다. 연간 2000억원 안팎의 생산 역량을 갖춘 것으로 알려졌다.
이번 매각은 비핵심 자산을 정리하고 생산 거점을 재편하기 위한 조치로 풀이된다. 아모레퍼시픽은 최근 수년간 자산 유동화와 생산 효율화 작업을 이어오고 있다.
안성 공장에서 생산하던 건강기능식품 물량은 향후 경기 오산 공장으로 이관될 예정이다. 오산 공장은 설화수와 라네즈 등 아모레퍼시픽 주요 브랜드 제품을 생산하는 핵심 생산기지다.
건강기능식품 생산까지 오산 공장으로 일원화되면 생산 관리와 운영 효율성이 높아질 것으로 전망된다.
아모레퍼시픽 관계자는 "안성 공장 매각은 현재 추진 중인 사안이 맞다"며 "다만 아직 매각 주관사는 선정되지 않았으며 경쟁입찰 방식으로 매각을 추진할 방침"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com