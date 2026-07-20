현대차 노조, 파업 수위 두 배로…하루 4시간 생산 멈췄다

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차 노조가 20일 네 번째 부분파업을 실시했다
- 노조는 22일까지 주야 각각 4시간 파업을 이어가겠다고 했다
- 24일까지 타결 무산 시 여름휴가 이후로 교섭 지연과 파업 장기화 우려가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노동조합이 올해 임금협상 난항으로 파업 수위를 높였다. 노사 교섭이 열흘 넘게 중단된 가운데 여름휴가 전 타결 가능성도 불투명해지고 있다.
금속노조 현대차지부는 20일 주·야간 근무조가 각각 4시간씩 부분파업에 들어갔다. 올해 들어 네 번째 파업으로, 지난주 진행한 2시간 부분파업보다 파업 시간을 두 배로 늘렸다.
이날 오전 6시 30분 출근한 오전조 생산직 직원들은 오전 10시 50분부터 작업을 중단하고 퇴근하거나 공장 내 결의대회에 참석했다. 오후 3시 30분 출근하는 오후조는 오후 7시 30분 퇴근한다.
노조는 22일까지 사흘간 하루 4시간씩 부분파업을 이어갈 예정이다. 노사 교섭은 지난 8일 열린 15차 교섭 이후 열흘 넘게 재개되지 않고 있다. 실무진 간 접촉은 이어지고 있지만 뚜렷한 진전은 없는 것으로 알려졌다.
노사가 24일까지 잠정합의안을 마련하지 못하면 교섭은 여름휴가 이후로 넘어갈 가능성이 크다. 이에 따라 파업 장기화 우려도 커지고 있다.
노조는 "여름휴가 전 타결에 목을 매지 않겠다"며 "투쟁을 원한다면 끝까지 가겠다"고 밝혔다.
사측은 정년 연장과 해고자 복직, 상여금 인상 등 임금협상과 직접 관련이 없는 요구가 교섭을 막고 있다는 입장이다. 회사는 월 기본급 8만9000원 인상과 성과금 350%에 1000만원, 주식 15주 지급 등을 제시한 상태다.
chanw@newspim.com