김철우 보성군수, 중학생들과 소통...진로 탐색 행정 현장 체험

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 20일 중학생 대상 군청·경찰서 연계 체험학습을 운영했다.
- 학생들은 군청 주요 부서를 견학하고 공직 역할을 배우며 진로를 탐색했다.
- 군은 현장 중심 진로·지역 연계 학습 프로그램을 지속 확대할 계획이다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 중학생 대상 마을 연계 체험학습을 운영해 행정 현장 이해와 진로 탐색 기회를 확대했다.
보성군은 20일 보성여자중학교 학생 10명이 군청을 방문해 공공기관 역할과 행정 현장을 체험했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 군청 기능과 역할을 이해하고 진로 탐색과 지역공동체 의식을 높이기 위해 마련됐다.
학생들은 종합민원과 등 주요 부서를 순차적으로 견학하며 행정서비스 운영 과정을 확인하고 담당 공무원과 질의응답을 통해 부서별 업무와 공직자의 역할을 이해했다.
군수실 방문에서는 김철우 군수가 민선 9기 군정 방향과 지방자치단체 역할을 설명하고 공직 진로와 학창 시절 경험 등 다양한 질문에 답하며 소통했다.
김 군수는 "현장 중심 체험을 통해 지역을 이해하고 미래를 준비할 수 있도록 교육 지원과 진로 체험 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.
학생들은 군청 견학 후 보성경찰서를 찾아 공공기관 탐방을 이어갔다. 군은 학교 연계 프로그램을 지속 운영해 진로 교육과 지역 연계 학습을 강화할 계획이다.
chadol999@newspim.com