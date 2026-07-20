낙후된 전남광주 백운광장, '스트리트 푸드존'으로 활력 모색

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 남구는 20일 백운광장 스트리트 푸드존을 운영해 골목경제 활성화를 꾀하고 있다고 밝혔다
- 스트리트 푸드존은 먹거리 부스·쉼터와 미디어월·거리축제·버스킹·플리마켓이 결합한 도심 속 핫플레이스로 자리잡고 있다
- 도시재생마을협력센터는 푸른길 공원과 전통시장 연계를 강화해 백운광장을 문화·관광 벨트로 조성하겠다고 밝혔다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구는 도시재생마을협력센터가 '백운광장 스트리트 푸드존'을 운영하며 골목경제 활성화를 꾀하고 있다고 20일 밝혔다.
스트리트 푸드존은 먹거리 부스와 쉼터를 갖춘 도심 속 여가 공간으로 트렌디하고 다채로운 메뉴를 경험할 수 있다.
인근에 위치한 미디어월의 시각적 볼거리와 정기적으로 열리는 거리 축제, 버스킹 공연, 플리마켓 등이 결합하면서 '핫 플레이스'로 입소문을 타고 있다는 설명이다.
도시재생마을협력센터는 스트리트 푸드존의 활성화를 발판 삼아 향후 푸른길 공원 산책로 및 인근 전통시장과 연계 동선을 강화할 예정이다.
백운광장 전체를 하나의 거대한 도심 속 문화·관광 벨트로 묶어 도시재생의 지속 가능성을 확보하겠다는 전략이다.
김민지 도시재생센터장은 "스트리트 푸드존은 도시재생 사업이 어떻게 주민의 삶과 지역 상권에 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있는지 보여주는 대표적인 사례"라고 자평했다.
그는 "앞으로도 남구청등 유관기관 등과 긴밀히 협력해 먹거리, 볼거리, 즐길 거리가 가득한 광주의 대표 명소로 발전시키겠다"고 포부를 내비쳤다.
bless4ya@newspim.com