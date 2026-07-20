미쉐린코리아, 프리미엄 타이어 '프라이머시 5' SUV 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 미쉐린코리아가 20일 프리미엄 타이어 프라이머시5를 SUV까지 확대했다.
- SUV 전용 규격 추가로 내연기관·전기 SUV 대응 라인업을 구축해 성장하는 SUV 시장 공략에 나섰다.
- 에버그립·사일런트 립 등 기술로 빗길 제동·소음·승차감을 개선하고 연비와 효율 향상을 내세웠다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미쉐린코리아가 프리미엄 타이어 '미쉐린 프라이머시 5'의 적용 차종을 스포츠유틸리티차량(SUV)까지 확대하며 시장 공략에 나선다.
미쉐린코리아는 '미쉐린 프라이머시 5'의 SUV 전용 규격을 추가해 내연기관차와 전기 SUV까지 대응하는 라인업을 구축했다고 20일 밝혔다.
프라이머시 5는 지난해 출시된 미쉐린의 프리미엄 타이어로, 정숙성과 승차감, 내구성을 강점으로 내세운 제품이다. 이번 규격 확대를 통해 빠르게 성장하는 SUV 시장 수요에 대응한다는 전략이다.
미쉐린은 제품에 에버그립(EverGrip), 에버트레드(EverTread), 기능성 엘라스토머 3.0 등 기술을 적용해 새 타이어는 물론 마모 한계까지 젖은 노면에서 안정적인 제동 성능을 유지하도록 설계했다고 설명했다. 또 회전저항을 낮춰 연비와 전기차 효율 향상에도 기여한다고 덧붙였다.
SUV 전용 제품에는 3세대 사일런트 립 기술을 적용해 실내 소음을 줄였으며, 보강된 사이드월로 거친 노면에서의 충격 저항성과 주행 안정성도 높였다.
미쉐린 관계자는 "SUV 시장이 빠르게 성장하는 만큼 프라이머시 5의 적용 범위를 확대했다"며 "더 많은 운전자가 빗길 안전성과 프리미엄 승차감을 경험할 수 있도록 다양한 규격을 제공할 계획"이라고 밝혔다.
chanw@newspim.com