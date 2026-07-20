김대중 인수위 '광주청사 해체' 발언 논란…"교육 자치권 훼손"

AI 핵심 요약beta
- 전국공무원노조 광주지부가 20일 광주청사 폐쇄 예고에 반발해 규탄 기자회견을 열었다.
- 노조는 기획조정실 남악 이전과 광주청사 단계적 축소·폐쇄 언급이 교육 자치권을 훼손하는 도발이라 비판했다.
- 노조와 시민모임은 공개 사과·인수위원장 사퇴와 함께 광주청사 기능 존치·강화 명문화 및 광주 홀대 중단을 요구했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김대중 전남광주통합특별시교육감의 인수위원회가 '5권역 지원교육청 체제' 전환을 예고하면서 광주청사를 폐쇄하겠다는 발언이 후폭풍을 낳고 있다.
전국공무원노동조합 교육청본부 광주교육청지부는 20일 시교육청 광주청사 본관 앞에서 규탄 기자회견을 열었다.
노조는 "김경범 K-교육특별시 준비위원회(인수위) 위원장이 지난 16일 기획조정실을 일방적으로 남악청사로 이전하겠다고 발표하고 광주청사의 단계적 축소 및 최종 폐쇄를 언급했했다"고 성토했다.
이들은 "기조실의 남악 일방 이전은 결국 광주청사의 기능을 마비시켜 자연스러운 폐쇄 수순을 밟게 하려는 사전 정지 작업에 불과하다"고 주장했다.
이어 "행정 편의와 교육 서비스를 제공해 온 핵심 거점인 광주청사를 축소 및 해체하겠다는 구상은 교육 자치권을 훼손하는 명백한 도발이다"고 비판했다.
노조는 김 교육감의 공개 사과와 김 준비위원장의 사퇴를 요구하며 "광주청사의 기능 존치와 강화를 명문화해야 한다"고 주문했다.
학벌없는 사회를 위한 시민모임도 이날 보도자료를 내고 "전남광주 양 교육청의 균형 있는 통합과 상생이라는 대원칙을 정면으로 저버린 처사다"고 평가했다.
시민모임은 "기획조정실 배치에 관한 기존 합의를 뒤집어 논란이 한창인데 인수위원장이 광주청사 해체 가능성까지 공공연하게 거론한 것은 '광주 홀대론'과 '전남 패권주의'에 대한 우려를 키우기에 충분하다"고 꼬집었다.
bless4ya@newspim.com