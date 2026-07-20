네이버, 유명인 블로그 소개하는 '블로그 있어요' 프로젝트 시작

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 20일 유명인 블로그 소개 프로젝트를 시작했다.
- 첫 주인공은 래퍼 넉살로 6만3000명과 소통했다.
- 네이버는 12주간 블로거 공개와 참여 이벤트를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 20일부터 그동안 알려지지 않았던 유명인 블로그를 소개하는 '블로그 있어요' 프로젝트를 시작했다.
12주간 매주 한 명씩 블로그를 시작한 계기와 주요 콘텐츠, 블로그에서만 볼 수 있는 면모 등을 공개할 예정이다.
첫 주인공은 래퍼 넉살이다. 넉살은 음악과 방송 활동 외에도 일상과 생각을 블로그에 꾸준히 기록하며 약 6만3000명의 이웃과 소통하고 있다. '넉살의 틈'이라는 컨셉으로 주변 지인들을 자신의 시선으로 콘텐츠화해 인기를 얻고 있다.
이후 무대와 경기장 밖의 일상을 솔직하게 기록해온 유명인부터 푸드·경제 등 특정 분야를 깊이 있게 다루는 인기 블로거까지 다양한 분야의 인물들이 매주 공개된다. 매주 다음 회차 주인공을 맞혀보는 이벤트도 함께 진행된다.
네이버는 7월 20일부터 10월 11일까지 프로젝트에 소개된 블로거를 이웃으로 추가한 이용자를 대상으로 이벤트를 진행한다.
블로거를 이웃으로 추가하고 소개글을 자신의 블로그에 스크랩한 뒤 인증 댓글을 남기면 참여할 수 있다. 1회 이상 참여한 2000명에게 네이버페이 3000포인트, 3회 이상 참여한 800명에게 5000포인트를 지급한다.
네이버 UGC 커뮤니티를 총괄하는 한준 리더는 "블로그에는 대중에게 잘 알려진 인물들의 솔직한 일상부터 한 가지 관심사를 오랫동안 탐구해온 창작자들의 깊이 있는 기록까지 아직 발견되지 않은 다채로운 콘텐츠가 쌓여 있다"며 "이번 프로젝트를 통해 꾸준히 활동해온 블로거들이 더 많은 이용자와 만나고 이용자들은 새로운 블로그와 취향을 발견하는 계기를 얻을 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
origin@newspim.com