오세훈, 청년 AI 인재 양성 정책 성과…"글로벌 빅테크와 협력 확대"

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올해 글로벌 빅테크 캠퍼스 8곳 운영, 연간 600명 양성

"청년 AI 기본권 바탕으로 일자리 이어지는 성장 사다리"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 민선 9기 들어 청년 인공지능(AI) 인재 양성을 핵심 정책으로 추진하고 있다. 최근 '청년 AI 기본권' 추진을 비롯해 AI·XR(확장 현실) 교육현장 방문, 청년정책박람회 개최 등 관련 현장 행보가 두드러진다.

오 시장은 20일 민선 9기 출범 이후 처음으로 청년취업사관학교 현장을 찾아 AI 프로젝트 전시를 둘러보고 교육을 취·창업으로 연결한 AI 인재들의 성장 성과를 확인했다.

청년취업사관학교는 AI·SW 인재양성을 위해 2021년 영등포 캠퍼스를 시작으로 현재 25개 자치구 전역에 캠퍼스가 조성·운영되고 있다. 2025년 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크가 교육기관으로 참여한 글로벌 빅테크 캠퍼스는 취업률이 86% 이른다.

이날 오후 서울청년광역센터 커뮤니티홀에서 열린 '청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스 My 성장스토리 톡톡(Talk Talk)' 행사는 청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스 교육생과 수료생 78명을 비롯해 대한상공회의소 하이테크훈련센터 관계자 등 약 80명이 함께했다.

오세훈 서울시장이 10일 오후 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '서울청년정책박람회'에 모두 발언을 하고 있다. [뉴스핌DB]

먼저 오 시장은 청년취업사관학교 빅테크 캠퍼스별 우수 프로젝트 전시 공간을 찾아 교육생과 수료생들이 직접 개발한 AI 서비스와 제품을 살펴봤다.

마포 캠퍼스(마이크로소프트 연계)의 'AI 바버샵 예약 시스템'은 바버샵·미용업 소상공인의 SNS 마케팅 부담을 줄이기 위해 개발된 AI 기반 인스타그램 마케팅 서비스다. 사진 업로드만으로 콘텐츠 제작부터 게시까지 자동 수행하며, 해당 프로젝트는 마이크로소프트 마켓플레이스에도 등재됐다.

종로 캠퍼스에서는 'AI 탑재 스마트 헬멧 운전자 지원 시스템'을 선보였다. AI가 주행 환경과 위험 요소를 실시간으로 인식해 사고 예방과 안전 주행을 지원하는 장비로, 'AI 인재 페스티벌'에서 장려상을 수상했다.

이 밖에 AI 기반 정부사업 지원 원스톱 서비스, AI 기반 면접질문 생성·답변 피드백 서비스, AI 생활지원 로봇 비서, AI Vision 기반 장기추적 드론 등 산업과 일상에 적용할 수 있는 프로젝트들이 개발됐다. 일부 프로젝트는 행정안전부 공모전 수상과 스타트업 창업으로도 이어졌다.

오 시장은 이후 '성장스토리 릴레이'에서 서로 다른 전공과 경험을 가진 수료생 3명이 청년취업사관학교를 통해 취업과 전공 전환, 창업에 도전한 과정을 들었다.

신혜지 수료생(세일즈포스 2기)은 청년취업사관학교에서 세일즈포스 프로젝트를 수행, 솔루션에 대한 실무 역량을 확보한 경험·전문성을 바탕으로 세일즈포스 코리아 정규직으로 입사했다.

회계학 전공자인 장훈 수료생(마이크로소프트 3기)은 AI 기술을 익혀 최종 프로젝트로 '감정을 향으로 번역하는 AI 서비스'를 기획, 현재 창업과 사업화를 준비 중이다.

문과생인 김태현 수료생(인텔 2기)은 로봇 제어 기술을 익히고 자율주행 프로젝트를 완성한 뒤 글로벌 기업의 멘토링을 거쳐 Physical AI 스타트업 'VLAssom(블라썸)'을 창업하기까지의 과정을 소개했다.

이 같은 성과는 글로벌 빅테크 기업과 함께 구축한 실무 중심 교육체계가 있었기에 가능했다는 설명이다. 서울시는 지난해 마이크로소프트·인텔·세일즈포스와 협력해 마포·종로·중구 3개 글로벌 빅테크 전담 캠퍼스를 운영했다. 글로벌 기업 현직자와 인증강사가 교육에 참여해 이론과 실습, 프로젝트, 취업특강도 함께 병행됐다.

그 결과 2025년 1기 과정은 모집정원 120명에 300여 명이 지원해 평균 2.5대 1의 경쟁률을 기록했으며, 수료생 86명 가운데 취업대상자 80명 중 69명이 취업해 최종 취업률 86%를 달성했다. 이에 시는 올해 글로벌 빅테크 전담 캠퍼스를 기존 3개소에서 8개소로 확대하고 연간 AI 인재 양성 규모도 600명으로 늘렸다.

기존 마이크로소프트·인텔·세일즈포스에 더해 엔비디아·오라클·KT·구글·AWS·SAS 등 글로벌 AI 선도기업이 새롭게 참여해 AI 코어엔지니어, 피지컬 AI, AI CRM, 의료·바이오 AI, AI 에이전트 등 산업 수요에 맞춘 특화 교육과정을 운영하고 있다.

지난해 하반기 운영한 2기 과정 역시 취업대상자 85명 중 73명이 취업해 잠정 취업률 86%(6월 말 기준)를 기록했으며, 올해 3월 수료한 3기 과정도 현재 취업 실적을 집계 중이다.

교육생들은 약 2~5개월 동안 글로벌 기업 현직자와 함께 프로젝트를 수행하고 기업 특강과 멘토링, 현장견학을 거친다. 수료 후에는 이력서 컨설팅과 모의면접, 잡페어, 채용 연계까지 지원받으며 실제 취업으로 이어질 수 있도록 돕고 있다.

시는 글로벌 기업과 공동으로 산업 수요를 반영한 교육과정을 지속 발굴하고, 교육생이 프로젝트 경험을 취업과 창업으로 연결할 수 있도록 기업 멘토링과 채용 연계를 강화할 계획이다.

오 시장은 "AI가 세상을 빠르게 바꾸고 있는 지금, 그 변화를 이끌 인재의 중요성은 더욱 커지고 있다"며 "서울시는 앞으로도 '청년 AI 기본권'을 통해 모든 청년이 경제적 여건과 관계없이 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원하고, 배움이 일자리와 기회로 이어질 수 있도록 기업과의 협력도 더욱 확대하겠다"고 강조했다.

kh99@newspim.com