현대백화점, 로블록스 팝업…"체험형 리테일 강화"

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 20일 로블록스와 협업 팝업을 연다고 했다
- 충청점 팝업에서 코딩·3D모델링 등 창작 체험을 제공한다고 했다
- 8월 게임잼·해커톤 교육 진행하며 전국 점포로 확대한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =현대백화점이 로블록스와 협업해 체험형 콘텐츠 중심의 오프라인 리테일 강화에 나선다.
게임을 넘어 창작·교육 요소를 결합해 가족 고객과 Z세대 동시 공략에 나선다는 전략이다.
현대백화점 충청점은 오는 24일부터 내달 9일까지 'LEARN CREATE ROBLOX 2026' 팝업스토어를 운영한다고 20일 밝혔다.
이번 팝업은 코딩 기초, 3D 모델링, 디지털 공간 설계 등 창작 중심 체험을 전면에 내세운 것이 특징이다.
방문객은 로블록스 스튜디오를 활용해 콘텐츠를 직접 제작할 수 있으며 '패밀리 존'에서는 부모와 자녀가 함께 게임을 즐기며 자녀 보호 기능도 체험할 수 있다.
현장에는 '입양하세요', '병철이네' 등 인기 게임과 신작 '오버킬' 체험존이 마련되며 공식 굿즈 판매와 사은 이벤트도 진행된다.
교육 프로그램도 운영한다.
8월 1일 초등학생 대상 게임잼,8일 중학생 대상 해커톤이 열리며 참가 신청은 오는 25일까지다.
현대백화점은 판교·대구·울산 등 주요 점포에서 로블록스 팝업을 이어가며 게임과 리테일을 결합한 차별화 전략을 확대하고 있다.
현대백화점 관계자는 "이번 팝업은 단순한 게임 체험을 넘어 창작과 교육, 놀이가 결합된 복합 문화 콘텐츠"라며 "여름방학 시즌을 맞아 가족 고객 유입 확대를 기대하고 있다"고 말했다.
baek3413@newspim.com