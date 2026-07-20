장수군, 농업인 유튜브 교육…디지털 홍보·온라인 판로 지원

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 20일 장수군농업기술센터에서 농업인 70명 대상 유튜브·숏폼 교육을 진행했다.
- 주간·야간반으로 나눠 총 6회 교육을 열고 유튜브 채널 개설·숏츠 활용 등 실습 중심으로 진행했다.
- 장수군은 이번 교육으로 장수사과 등 농특산물 홍보·브랜드 경쟁력과 온라인 직거래 확대를 기대했다.
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[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 지역 농업인의 디지털 홍보 역량 강화를 위해 20일부터 28일까지 장수군농업기술센터에서 농업인 70명을 대상으로 '유튜브·숏폼 콘텐츠 제작 교육'을 운영한다고 밝혔다.
이번 교육은 변화하는 디지털 환경에 대응해 농업인의 온라인 홍보 능력을 높이고 숏폼 콘텐츠를 활용한 농산물 마케팅 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 스마트폰만으로도 누구나 쉽게 콘텐츠를 제작하고 활용할 수 있도록 실습 중심으로 진행한다.
교육은 낮 시간 영농활동으로 참여가 어려운 농업인을 위해 야간반을 별도로 개설했으며 주간반과 야간반(A·B반)으로 나눠 과정별 2회씩 총 6회 운영된다.
주요 교육 내용은 유튜브 채널 개설과 채널 배너 제작, 라이브 방송 운영, 유튜브 숏츠를 활용한 농산물 홍보 콘텐츠 제작 실습 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 과정으로 구성됐다.
장수군은 이번 교육을 통해 농업인들이 변화하는 디지털 마케팅 환경에 능동적으로 대응하고 장수사과를 비롯한 지역 농특산물의 브랜드 경쟁력을 높이는 것은 물론 온라인 직거래 활성화와 신규 소비자 확보에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
최훈식 장수군수는 "디지털 콘텐츠는 농산물 홍보와 판로 확대를 위한 중요한 경쟁력이 되고 있다"며 "농업인들이 유튜브 콘텐츠 제작과 AI 기술 활용 역량을 갖춰 장수 농산물의 우수성을 널리 알리고 새로운 온라인 판로를 개척하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com