카카오, AI로 반려동물 목소리 담은 '펫레터' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 20일 반려동물 펫레터 이벤트를 8월 14일까지 진행했다
- 사진과 목소리 톤을 선택하면 AI가 영상 편지와 음성 메시지를 생성했다
- 참여자에게는 추첨으로 카카오톡·인스타 상품권을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 자체 개발한 인공지능(AI) 모델 '카나나-오'를 활용해 반려동물의 사진을 분석하고 음성 편지를 만들어주는 '펫레터 만들기' 이벤트를 8월 14일까지 진행한다.
사용자가 반려동물의 사진을 업로드하면 카나나-오가 동물의 표정과 주변 맥락을 분석해 텍스트와 음성 메시지를 생성한다. 생성된 내용은 사진과 결합돼 영상 형태의 펫레터로 완성된다.
참여 방법은 반려동물의 이름과 관계를 입력한 후 사진 1장을 업로드하고 '발랄하게', '능청스럽게', '새침하게', '다정하게', '억울하게' 중 원하는 목소리 톤을 선택하면 된다. 펫레터 생성 후에는 공식 카카오톡 채널 '카나나 팁스'를 통해 안내를 받을 수 있다.
카카오는 자체 개발한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드'를 적용해 유해 콘텐츠를 탐지한다.
이벤트 참여자는 자동으로 추첨에 응모되며 당첨자에게 2만원 상당의 카카오톡 선물하기 상품권을 제공한다. 완성된 펫레터를 인스타그램에 업로드하고 카나나 공식 계정 'kanana.ai'를 멘션한 사용자에게는 추첨을 통해 30만원 상당의 상품권을 추가로 증정한다.
origin@newspim.com