[핌in잠실] '만루 기회 무산' 문보경 향한 LG 염경엽 감독의 믿음 "능력 있어 살아날 것"

AI 핵심 요약beta
- LG 염경엽 감독이 17일 후반기 키플레이어로 문보경을 지목했다.
- 문보경은 16일 KT전에서 두 차례 만루 기회를 놓치는 등 부진했지만 염 감독은 변함없는 신뢰를 밝혔다.
- LG가 치열한 후반기 선두 경쟁에서 더 높은 곳을 바라기 위해서는 문보경의 중심타선 활약이 필수적이라 했다.
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[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독이 선정한 후반기의 키플레이어는 문보경이다. LG 염경엽 감독은 전날(16일) 만루 기회 두 차례에서 범타로 물러난 문보경에게 변함 없는 신뢰를 보냈다.
염 감독은 17일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOK KBO리그 정규시즌 KT 위즈을 앞두고 "문보경이 (자신의)역할을 해줘야 팀이 원하는 목표를 달성할 수 있다"며 "능력이 있는 선수이기 때문에 한번 터지면 (감각을)회복할 것"이라고 말했다.
문보경은 지난 16일 잠실 KT전에서 3루수, 5번타자로 선발 출전해 5타수 1안타 1삼진을 기록했다. 출발은 좋았다. 2회말 선두 타자로 나서 2루타를 쳤다. 하지만 후속타 불발로 홈에 들어오지는 못했다. 다음 타석부터는 주춤했다.
3회말 맞이한 2사 만루 찬스에서는 KT 선발 로건 앨런과 풀카운트 승부 끝에 유격수 플라이로 물러났다. 6회말 선두 타자로 나선 세 번째 타석에서도 1루 땅볼에 그쳤다. 8회말 1사 상황에서도 삼진으로 물러났다.
세 타석 내내 아쉬웠던 문보경에게 마지막 기회가 찾아왔다. 팀이 3-4로 뒤진 9회말 주자 2사 만루 상황, 해결사 본능을 발휘할 수 있는 최적의 상황이었다. 하지만 KT 마무리 투수 박영현을 상대로 유격수 땅볼에 그쳤고, 경기는 그대로 끝났다.
문보경은 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 무려 11타점을 올리며 대회 최고이 선수 중 한 명으로 이름을 날렸다. 하지만 올 시즌 60경기 타율 0.252, 52안타(7홈런) 39타점 24득점, OPS(출루율+장타율) 0.755을 기록 중이다. 지난 시즌 24홈런 108타점 91득점을 기록한 타자치고 아쉬운 성적이다.
올 시즌 부상 여파로 완전한 컨디션을 유지하지 못한 탓이다. 다만 염 감독은 "문보경은 100%는 아닌데, 수비에는 문제가 없다"며 타격감은 아직 올라오는 과정이지만, 수비 출전에는 큰 문제가 없다는 뜻을 내비쳤다.
LG는 전반기 내내 선수들의 잦은 부상과 보직 변경 속에서도 선두권을 지켰다. 그러나 후반기 선두 경쟁 싸움은 더 치열할 전망이다. 외국인 타자 오스틴 딘 혼자 해결사 역할을 맡는 것은 한계가 있다. 문보경이 중심타선에서 제 몫을 해줘야 LG도 더 높은 곳을 바라볼 수 있다.
전날 마지막 타석은 아쉬웠다. 하지만 후반기는 이제 시작이다. 문보경이 후반기 첫 경기를 보약 삼아 다시 날아오를 수 있을지 주목된다.