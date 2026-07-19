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추동력 얻은 오세훈표 한강버스, 서울시의회 '송곳 검증' 뚫을까

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  • 오세훈 서울시장이 추진한 한강버스에 대해 19일 서울시의회가 실효성과 재정지원 등을 놓고 엄격한 검증을 예고했다.
  • 민주당 다수 12대 시의회는 예산검증특위를 통해 적자 상태인 한강버스의 운항결손·지원 범위·효과성을 면밀히 따져보겠다고 밝혔다.
  • 누적 손실 160억 원 등 적자와 세금 투입 논란 속에 한강버스가 오세훈 시정과 민주당 시의회의 핵심 힘겨루기 쟁점으로 부상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 주도 시의회 "철저 검증"…충돌 불가피
"'교통수단' 효과·운항결손금 산정 적정성 검증"
서울시 "이용 수요 오름세…이르면 2028년 흑자"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장의 '그레이트 한강' 정책 핵심 사업인 한강버스를 둘러싼 논쟁이 뜨겁다. 실수요와 실효성, 운항 안정성, 재정 지원 적정성, 부대사업 수익 등이 주된 쟁점이다.

서울시가 주식회사 한강버스에 운항 초기 결손액을 지원할 수 있도록 한 '한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안'이 지난달 24일 제11대 서울시의회 마지막 본회의를 통과하자, 더불어민주당이 다수인 제12대 시의회는 엄격한 검증을 예고했다. 시의회 민주당 측은 한강버스를 두고 '혈세 낭비, 졸속 전시행정'이라고 날을 세웠다.

서울시가 적자 상태인 한강버스 운영사에 재정 지원을 할 수 있는 근거는 마련됐으나, 민주당이 주도하는 시의회에서 실제 예산 집행까지는 상당한 진통이 예상되고 있다. 

시의회의 협조 여부가 서울시정 운영에 최대 변수로 여겨진다. 다만 임만균 신임 의장이 11대 시의회 환경수자원위원장을 지내며 서울시의 한강버스 지원 관련 동의안을 부결시킨 상임위를 이끌었다는 점에서 시정에 대한 의회의 견제가 한층 강화될 수 있다는 관측이 나온다.

한강버스가 서울 강남구 한강버스 압구정선착장으로 향하고 있다. [뉴스핌DB]

19일 서울시의회 등에 따르면 시의회는 오세훈표 주요 정책에 대해 '송곳 검증'을 예고하고 있다.

임만균 의장은 오세훈 시정을 두고 "시민의 삶보다 보여주기에 치중한 전시행정의 전형"이라고 비판하면서 "논리와 실력으로 압도하겠다"고 말했다. 임 의장은 예산검증특별위원회(가칭)를 설치해 대규모 사업의 타당성과 예산 집행 전면을 살펴보겠다고 밝혔다.

주요 시정 현안인 한강버스는 조정 압박이 예상된다. 11대 의회 마지막 본회의에서 통과된 '한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안'은 추가 안전 인력 인건비를 운항결손액 산정에 포함할 수 있게 한 조처지만, 향후 예산 편성을 비롯한 원가 검증, 시의회 심사 과정이 순탄치 않을 전망이다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 운영사 ㈜한강버스는 2024년 6월 설립 이후 지난해 말까지 누적 당기순손실이 160억 원에 달해 완전자본잠식 상태다. 이 때문에 추가 선박 도입과 선착장 건설, 운영 지원 예산을 둘러싸고 공방이 지속될 수 있다.

한강버스는 초기 사업 투자, 인건비 등으로 인해 2028년까지 적자가 이어질 것으로 예측된다. 앞서 서울시는 한강버스 운영사에 2년간 운영 손실액 약 135억 원을 지원하겠다며 시의회 승인을 요청해 의회와 시민단체로부터 반발을 키운 바 있다.

서울시는 한강버스 이용 수요가 오름세에 있어 빠르면 2028년부터 부대사업 수익이 운항 손실을 넘어설 것으로 내다봤다. 지난해 9월 정식 운항을 시작한 한강버스는 서울시 추산으로 올해 6월 25일 기준 누적 탑승객 40만 명을 넘겼다. 지난 4월 7만6488명, 5월 9만1126명으로 지난 3월 전 구간 운항 재개 이후 수요가 증가하는 추세다.

한강버스 사업은 오 시장이 5선에 성공하면서 추동력을 얻게 됐다. 다만 12대 시의회는 민주당이 전체 118석 중 80석을 차지해 시장의 조례안·예산안을 재의결로 사실상 무력화할 수 있는 구조다. 오 시장과 민주당이 6·3 지방선거 과정에서부터 주요 쟁점에 이견을 보여온 만큼 치열한 힘겨루기가 점쳐지고 있다.

민주당 소속 이영실 서울시의회 환경수자원위원회 의원은 "추가 안전인력의 규모와 필요성, 운항결손금 산정의 적정성, 향후 재정 지원 범위 확대 가능성 등은 충분한 검증이 필요한 과제"라며 "사업의 성패를 떠나 시민 혈세가 단 한 푼도 허투루 쓰이지 않게 끝까지 감시하겠다"고 강조했다.

민주당 소속 성흠제 시의회 부의장은 "한강버스는 출퇴근용 교통수단으로 도입됐음에도 실제 그 기능을 충분히 하지 못하고 있다"며 "무엇보다 세금이 계속 투입되고 있는 만큼 효과성과 운영 실태 등을 다시 한번 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com

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신진서, AI카타고에 제1국 불계패 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두 점을 먼저 놓고 시작했어도 인공지능(AI)의 벽은 높았다. 세계 최강 신진서 9단이 바둑 AI 카타고(KataGo)와의 첫 맞대결에서 아쉬운 역전패를 당했다. 신진서는 17일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 카타고와의 '쎈수학·한경 기신전' 3번기 제1국에서 4시간 20분의 혈투 끝에 245수 만에 흑 불계패했다. 이번 대국은 2016년 이세돌과 알파고의 대결 이후 10년 만에 성사된 인간과 AI의 맞대결로 큰 관심을 모았다. 비약적으로 발전한 AI의 기력을 고려해 이번에는 신진서가 2점을 먼저 까는 접바둑으로 진행됐다. 카타고는 첫 수부터 흔들기에 나섰다. 좌상귀 화점에 첫 수를 놓는 변칙수로 신진서의 초반 포석 구상을 깨뜨렸다. 이어 우상귀 쪽에도 높은 걸침 수를 두며 변칙 전술을 이어갔다. 신진서는 전투를 피하고 잔잔하게 국면을 이끌며 중반까지 우세를 유지했다. [AI 챗GPT가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트] psoq1337@newspim.com 100수를 넘어서면서 승부처가 나왔다. 미세하게 격차가 좁혀지자 신진서는 백 대마를 잡기 위해 중앙에 승부수를 던졌다. 사람을 상대로는 충분히 통할 수 있는 강력한 공격이었다. 하지만 카타고는 완벽한 계산으로 이를 가뿐하게 타개해 냈다. 112수째에 이르러 흐름은 완전히 뒤집혔다. 역전을 허용한 신진서가 다시 전투를 걸었으나 격차는 오히려 더 벌어졌다. 패색이 짙어진 상황에서도 신진서는 다음 대국을 대비해 30분 가까이 끝내기를 이어가며 카타고를 분석했다. 단 한 차례의 실수도 범하지 않고 버텼지만, 30집 가까이 벌어진 격차를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 신진서는 돌을 던졌고 대국이 끝난 뒤에도 한참 동안 자리를 뜨지 못했다. '쎈수학·한경 기신전'은 승패와 관계없이 3국까지 치러진다. 신진서는 기본 대국료 1억 5000만 원을 확보했으며, 승리할 때마다 5000만 원의 수당을 추가로 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 제네시스 G90이 부상으로 주어진다. 설욕을 노리는 신진서의 제2국은 오는 19일 같은 장소에서 열린다. psoq1337@newspim.com 2026-07-17 14:59

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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