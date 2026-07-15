추미애 지사 '초격차 결단'...반도체 인허가 파격 단축·에너지 난제 정면돌파

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사가 15일 반도체 전략회의를 주재해 투자 지원과 4대 과제 추진을 지시했다.
- 삼성 평택·화성 투자 관련 규제 완화와 인허가 신속 처리, 용인 반도체 산단 가동 2년 단축 및 10GW 재생에너지 공급 전략을 진두지휘하고 있다.
- 도지사 직속 반도체 전략위원회와 추진TF를 가동해 소부장 공급망 자립과 현안 조율을 위한 톱다운 컨트롤타워를 구축하고 있다.
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강력한 톱다운 방식이 민선 9기 반도체 정책의 가장 큰 변화
'1호 결재' 반도체 전략위원회 시동, 소부장 자립까지 직접 챙긴다
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 민선 9기 핵심 공약인 '반도체 초격차 전략'을 진두지휘하며 행정 장벽을 깨부수는 파격적인 행보로 강력한 정치적 리더십을 선보이고 있다. 기업의 대규모 투자를 가로막는 규제를 과감히 완화하고 국가적 난제인 전력 인프라 확충에 선제적으로 나서는 등 대한민국 경제 1번지 완성을 위한 실행력을 총동원하는 모양새다.
추 지사는 15일 '제2차 반도체 초격차 전략회의'를 직접 주재하고 삼성전자 등 앵커기업의 투자 지원 전력·용수 기반시설 확충, 소부장 생태계 강화, 거버넌스 정비 등 4대 핵심 과제를 신속히 추진하라고 강력히 주문했다고 밝혔다.
◆ 추 지사 "하루라도 앞당겨라"...삼성전자 대규모 투자 전방위 지원
추 지사는 이번 회의에서 삼성전자의 평택캠퍼스(P5 FAB2) 건설을 위한 고덕산업단지 용적률 완화 특례 협의 요청을 보고받은 뒤 담당 부서에 "신속하게 검토하여 적극 지원하라"고 전격 지시하며 기업의 투자 걸림돌을 즉각 제거했다.
아울러 화성 일반산업단지 연구라인(Fab) 확장과 관련해서도 용인시와의 적극적인 협의를 주도해 맞춤형 지원방안을 마련하도록 지시하는 등 시·군 간의 이해관계를 조율하는 중재 역량을 발휘했다.
추 지사는 "반도체는 대한민국의 명운이 걸린 경기도의 최대 현안"이라고 규정하며 "기업이 필요로 하는 인허가는 기업이 빨리 신청할 수 있도록 돕고 하루라도 앞당겨 처리하라"고 강조했다.
이어 "현장의 목소리를 정책에 곧바로 반영할 수 있도록 실·국의 경계를 넘어선 업무 혁신을 단행하라"고 주문하며 부서 간 칸막이를 허무는 과감한 도정 혁신을 압박했다.
◆ '가동 2년 단축' 용인 산단, 재생에너지 10GW 카드로 전력 난제 해결
국가적 프로젝트인 용인 반도체 국가산업단지의 첫 팹 가동 시기가 당초 계획(2031년)보다 2년 앞당겨진 2029년 하반기로 확정됨에 따라 추 지사의 발걸음도 더욱 빨라졌다.
부지 조성 공사와 용수 공급을 위한 농지·산지 전용 협의 등 복잡한 행정 절차를 관계기관과의 유기적 협업을 통해 차질 없이 지원하도록 진두지휘하고 나섰다. 특히 2040년까지 누적 10GW에 달하는 막대한 전력 수급이 핵심 과제로 떠오른 상황에서 추 지사는 지난 10일 1차 회의에 이어 선제적인 에너지 공급망 확충을 거듭 강조하며 정면돌파에 나섰다.
도는 2030년까지 재생에너지 10GW 공급을 목표로 '초대형 계획입지 추진단'을 구성해 생산 기반을 마련하고 6GW급 장주기 에너지저장장치(ESS) 허브 조성을 검토하는 등 구체적이고 고도화된 에너지 공급 전략을 수립해 실행에 옮기고 있다.
◆ '1호 결재' 반도체 전략위원회 시동...소부장 자립까지 직접 챙긴다
추 지사가 취임 후 선언한 '1호 결재' 사항인 '반도체 초격차 전략위원회' 구성도 본궤도에 올랐다.
추 지사와 민간 전문가가 공동위원장을 맡고 산·학·연·관 전문가 30명 안팎으로 구성되는 이 위원회는 정책 제시부터 부서 간 이견 조정, 현안 해결까지 아우르는 도지사 직속의 강력한 '반도체 컨트롤타워' 역할을 수행하게 된다.
오는 9월 말 공식 출범에 앞서 조례 개정 전 유연한 행정력 발휘를 위해 '반도체 초격차 전략추진TF'를 우선 가동하는 치밀함도 보였다. 나아가 추 지사는 경기도에 소재한 ASML, 어플라이드 머티어리얼즈, 도쿄 일렉트론, KLA 등 글로벌 소부장(소재·부품·장비) 기업은 물론 안성 동신 소부장 특화단지 입주 예정 기업들과의 현장 소통을 강화해 반도체 공급망 고도화를 직접 챙길 계획이다.
경기도 관계자는 "개별 부서가 따로 대응해 온 반도체 현안들을 도지사 직속 회의체로 모아 속도감 있게 조율하는 강력한 톱다운(Top-down) 방식이 민선 9기 반도체 정책의 가장 큰 변화"라며 "기업 애로 해소와 인프라 조성이 선순환하도록 차기 전략회의에서도 이행 상황을 지속해서 점검하겠다"고 밝혔다.
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