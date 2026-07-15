"꿈 향한 도전 응원" 오세훈, 예일대 여름캠프 참가 '서울런' 우수 학생 격려

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 15일 서울시청서 서울런 우수학생 3명을 격려했다.
- 서울런 학생들은 예일대 여름캠프 참가를 앞두고 도전을 응원받았다.
- 서울시는 서울런으로 5년간 4만명 넘게 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장은 15일 오후 서울시청 집무실에서 서울런 우수회원으로 선발돼 예일대 여름캠프(YYGS) 참가를 앞둔 고등학생 3명을 만나 꿈을 향한 도전을 응원했다.
예일대 여름캠프는 매년 여름 세션별 2주간 진행되는 아카데믹 프로그램이다. 참가 학생들은 강의와 토론, 프로젝트 등을 통해 글로벌 리더십과 문제 해결 역량을 키우게 된다.
서울시는 지난 2023년 오 시장의 예일대 방문을 계기로 학업 성과가 우수한 서울런 참여 학생들을 대상으로 예일대 여름캠프 참가 기회를 제공하고 있다.
오 시장은 "서울런은 청소년과 청년들에게 공정한 출발선을 제공하는 서울시 대표 약자동행정책"이라며 "양질의 온라인 강의는 물론 참여 학생들이 스스로 미래를 설계할 수 있는 다양한 기회를 확대해 나가고 있다"고 말했다.
이어 "오늘 이 자리에 함께한 학생들은 서울런의 성과를 직접 확인시켜준 주인공이자 다른 참여자들에게 '할 수 있다'는 희망을 전한 소중한 본보기"라며 "더 많은 학생들이 자신의 가능성을 마음껏 펼치고 꿈에 도전할 수 있도록 서울시가 든든한 성장의 발판이 되겠다"고 덧붙였다.
임유섭 학생(구일고 2학년)은 "서울런이 사교육 빈자리를 채워주면서 성적과 학업 열정이 동시에 오르는 긍정적인 영향을 받았다"고 전했다. 유송연 학생(명덕외고 2학년)은 "1대1 멘토링을 통해 대학 생활도 듣고 의미있는 경험을 공유할수 있어 뜻 깊었다"고 밝혔다.
한편 서울런은 지난 5년간 4만 명 이상의 학생들에게 온라인 강의는 물론 1대1 멘토링과 진로·진학 프로그램, 인공지능(AI) 역량 강화 교육 등을 제공해왔다. 올해 참여 학생 중 914명이 대학에 진학했다.
kh99@newspim.com