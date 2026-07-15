제10대 나주시의회 출범..."변화·쇄신 의지"

AI 핵심 요약beta
- 나주시의회가 15일 제10대 개원식을 열고 공식 출범했다
- 제10대 의회는 '변화와 쇄신' 상징 의사봉 교체식으로 혁신 의지를 밝혔다
- 시의회는 열린·민생 중심 의정으로 시정 변화와 지역 발전을 이끌겠다고 했다
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 제10대 전남광주통합특별시 나주시의회가 출범하며 변화와 쇄신을 내건 새 의정 방향을 제시했다.
15일 나주시의회에 따르면 시의회는 본회의장에서 개원식을 열고 공식 출범했다. 개원식에는 김관용 의장을 비롯한 시의원 16명과 의회사무국 직원들이 참석했다.
이날 개원식에 앞서 의원들은 현충탑과 정렬사를 찾아 순국선열과 호국영령을 기리는 참배를 진행했다. 행사에는 윤병태 나주시장과 이상만 제9대 전반기 의장 등 역대 의장 8명, 지역 기관·사회단체장들이 참석했다.
특히 제10대 의회의 핵심 가치로 제시된 '변화와 쇄신'을 상징하는 의사봉 교체식이 진행돼 눈길을 끌었다. 의회는 이를 통해 시민 뜻을 반영한 의정 운영과 혁신 의지를 분명히 했다.
제10대 나주시의회는 시민 눈높이에 맞춘 열린 의회 운영, 민생 중심의 실천 의정, 집행부에 대한 합리적 견제와 대안 제시를 통해 시정 변화를 이끌겠다는 방향을 제시했다. 이를 통해 지역 발전과 시민 삶의 질 향상에 역할을 강화하겠다는 구상이다.
김관용 의장은 "더 높은 청렴성과 지속적인 의정 혁신으로 성숙한 지방자치를 구현하겠다"며 "시민 기대에 부응하는 의회로 변화와 쇄신을 실현하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com