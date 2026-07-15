평택해경, 민간 경비행기 활용 '항공수색대' 창설…해양안전망 강화 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택해양경찰서가 15일 제부마리나서 항공수색대 발대식을 열었다
- 항공수색대는 민간 비행교육기관 전문가들로 구성돼 입체적 해양수색체계 구축을 목표로 했다
- 해경은 민관 합동구조훈련을 실시하며 지역사회와 협력해 해양 안전망을 강화하겠다고 밝혔다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서는 15일 경기 화성시 제부마리나에서 경기남부평택해양재난구조대(이하 '경기남부해재대') 소속 항공수색대 발대식을 개최했다고 밝혔다.
해경에 따르면 이번 항공수색대 창설은 최근 해양레저 활동 증가와 해상 실종사고 발생 범위 확대에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.
특히 기존 선박 중심의 평면적 수색 방식은 넓은 해역을 단시간 내 확인하는 데 한계가 있어 항공자원을 활용한 입체적 수색체계로의 전환이 필요했다.
새로 출범한 항공수색대는 경기남부해재대 산하 직할부대로 경비행기와 조종 인력을 보유한 민간 비행교육기관(하늘누리 경량비행교육원)의 항공 전문가들로 구성했다.
행사는 창설 경과보고와 위촉장 수여 항공기 소개에 이어 민·관 합동 구조 훈련 순으로 진행됐다.
훈련은 상공을 탐색하던 경비행기가 익수자를 최초로 발견 후 상황전파를 가정 평택구조대와 해양재난구조대가 투입되어 실전처럼 익수자를 구조하는 과정으로 전개됐다.
우채명 평택해양경찰서장은 "민간 항공 전문가들의 자발적인 참여로 상공과 바다를 아우르는 입체적인 해양안전망을 구축하게 됐다"며 "앞으로도 지역사회와 협력을 더욱 강화해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com