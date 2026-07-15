사천시, 우주항공복합도시 특별법 제정 촉구…"국가균형발전 새 전환점"

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- 사천시는 15일 국회에서 우주항공복합도시 특별법 제정 토론회를 열었다
- 참석자들은 우주항공청 중심 복합도시 조성과 이를 뒷받침할 특별법 제정 필요성에 공감했다
- 영·호남 상생을 통한 우주항공산업 육성과 국가균형발전 모델 구축 방안이 논의됐다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 국회 토론회에서 우주항공복합도시 특별법 제정 필요성을 제기했다
사천시는 15일 국회의원회관 제1소회의실에서 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법' 제정을 위한 국회 토론회를 개최했다고 밝혔다.
국민의힘 서천호 의원과 더불어민주당 문금주 의원 공동 주최, 전남광주통합특별시·경남도·사천시·고흥군 공동 주관으로 열린 이번 토론회에는 '영·호남 상생, K-우주항공복합도시 특별법 제정'을 주제로 우주항공산업 성장과 국가균형발전 정책 방향을 논의했다.
대표발의자인 서천호 의원은 개회사에서 "정부가 사천시를 대한민국 우주항공 허브로 조성하겠다는 구상을 밝힌 만큼 이에 맞는 첫 현안인 우주항공복합도시 특별법이 올해 안에 국회를 통과해야 한다"면서 "정부 우주항공 육성 전략을 뒷받침할 입법 기반을 마련하기 위한 취지로 토론회를 마련했다"고 말했다.
이번 토론회는 지난 3일 진주에서 열린 제5회 국가우주위원회에서 정부가 우주항공산업을 미래 성장동력으로 육성하고 남해안 우주항공 산업벨트를 구축하겠다는 청사진을 제시한 직후 열려 관련 정책을 뒷받침할 입법 방안을 모색하는 자리로 의미를 더했다.
정부는 제5회 국가우주위원회에서 기업·지역 중심 우주항공산업 생태계를 구축하고 우주항공청이 위치한 사천을 중심으로 연구개발, 제조, 위성, 발사체, 방위산업 등이 집적된 국가 우주항공 허브를 조성해 남해안 우주항공 산업벨트를 완성하겠다는 비전을 내놓은 바 있다.
토론회 진행은 마강래 중앙대학교 도시계획부동산학과 교수가 좌장을 맡았다.
조성철 국토연구원 산업입지연구센터장은 '경남 우주항공복합도시권 광역발전계획 수립 방향'을, 류재영 전 한양대학교 교통물류공학과 교수는 '우주항공복합도시 건설 특별법으로 여는 우주경제 시대: 영호남 상생을 통한 우주강국 대한민국(K-Space) 조기 실현'을 주제로 발제했다. 두 발제자는 우주항공복합도시 조성 필요성과 특별법 제정 방향을 제시했다.
종합토론에는 권미정 국토교통부 성장거점정책과장, 이효희 우주항공청 우주항공산업국장, 김현수 단국대학교 도시계획부동산학부 교수, 이상섭 한국우주항공산업협회 본부장, 이병현 전남연구원 연구위원, 김용규 국립순천대학교 교수, 김종성 경남연구원 연구위원 등이 패널로 참여했다.
패널들은 우주항공복합도시 조성을 위한 특별법 필요성, 국가 지원 방안, 우주항공산업 생태계 조성 전략, 국가균형발전과 영·호남 상생 협력방안 등을 놓고 의견을 나눴다.
참석자들은 정부가 제시한 우주항공산업 육성 전략이 실질적 성과로 이어지려면 우주항공청을 중심으로 산업·연구개발·교육·정주 기능이 유기적으로 연계된 우주항공복합도시를 조성해야 한다는 데 공감했다. 이를 뒷받침할 우주항공복합도시 건설 특별법 제정이 필요하다는 점에도 의견을 같이했다.
해외 주요 우주항공도시 사례를 통해 우주항공산업 클러스터 조성, 전문 인력 양성, 연구개발 기반 확충, 기업 지원 체계, 정주 여건 개선 등 우주항공복합도시가 갖춰야 할 핵심 기능과 국가 차원의 지원 방향에 대한 다양한 제언이 나왔다.
경남도와 전남도가 지난해 체결한 우주항공 분야 상생 협약을 토대로, 영남의 사천과 호남의 고흥이 경쟁이 아닌 협력의 파트너로 대한민국 우주항공산업 미래를 함께 이끌어야 한다는 인식도 공유됐다. 참석자들은 영·호남 상생 모델이 국가균형발전과 우주항공 경쟁력 강화에 동시에 기여하는 국가발전 모델이 될 수 있다는 데 뜻을 모았다.
박동식 사천시장은 "이번 국회 토론회를 계기로 우주항공복합도시 건설 특별법 제정에 대한 국민·정책적 공감대가 더 확산되길 기대한다"며 "전남광주통합특별시, 경남도, 고흥군, 우주항공청 등 관계기관과 긴밀히 협력해 특별법의 조속한 제정과 대한민국 우주항공복합도시 조성을 위해 노력하겠다"고 전했다.
m25322532@newspim.com