이정은·공효진·박소담·이연의 '가족 복수극'…영화 '경주기행' 8월 26일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 이정은·공효진 주연 영화 '경주기행'이 8월 26일 개봉을 확정했다.
- '경주기행'은 막내딸의 죽음 뒤 8년 만의 복수 여행을 그렸다.
- 김미조 감독의 첫 상업영화로 해외 영화제 초청도 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 주연을 맡은 영화 '경주기행'이 오는 8월 26일 개봉을 확정하고 포스터 2종을 공개했다.
15일 배급사에 따르면 영화 '경주기행'은 수학여행 중 세상을 떠난 막내딸 '경주'의 죽음 이후, 8년 만에 복수를 위해 여행을 떠난 네 모녀의 이야기를 담은 가족 복수극이다. 평범한 가족 여행처럼 보이지만 그 이면에 복수를 향한 서늘한 계획이 도사리고 있다는 점이 이번 작품의 핵심이다.
함께 공개된 포스터는 장르적 관습을 비튼 신선한 분위기를 풍긴다. 노란 봉고차에 탑승한 네 모녀의 각기 다른 모습을 담은 첫 번째 포스터는 이들 사이에 놓인 붉은 실루엣과 "살인범을 납치했다"는 파격적인 카피를 통해 예측 불가능한 전개를 암시한다.
'동궁과 월지'를 배경으로 촬영한 두 번째 포스터는 가족 단체 티셔츠를 맞춰 입은 화목한 모습 뒤에 복수극이라는 반전 서사를 배치해 긴장감을 유발한다. "여행은 알리바이, 목적은 복수"라는 문구는 '죽이는' 가족 여행의 전말에 대한 호기심을 자극한다.
출연진도 화려하다. '기생충' 등 폭넓은 연기 스펙트럼의 이정은, 개성 넘치는 생활 연기를 선보여온 공효진, 섬세한 감정 연기의 박소담, 주목받는 신예 이연이 합류해 막강한 라인업을 완성했다.
연출은 데뷔작 '갈매기'로 평단의 인정을 받은 김미조 감독이 맡았다. 김 감독의 첫 상업영화인 이번 작품은 개봉 전부터 하와이 국제영화제, 피렌체 한국영화제 등 해외 주요 영화제에 잇달아 초청되며 연출력을 인정받았다.
탄탄한 서사와 배우들의 빈틈없는 열연으로 올여름 극장가를 찾을 영화 '경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 만나볼 수 있다.
taeyi427@newspim.com