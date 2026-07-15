투어스 '첫 만남은 계획대로 되지 않아' 2억 스트리밍…5세대 보이그룹 최초

AI 핵심 요약beta
- 투어스가 15일 데뷔곡 유튜브 2억회 돌파했다
- 해당 곡은 국내외 스트리밍 1억회 넘기며 장기 흥행했다
- 투어스는 아시아 투어와 일본 싱글 발매로 인기 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스 데뷔곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'가 발매 2년 6개월이 지난 지금도 식지 않은 인기를 이어가며 유튜브 뮤직 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다.
15일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스의 미니 1집 '스파클링 블루(Sparkling Blue)' 타이틀곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'가 최근 유튜브 뮤직 누적 재생 수 2억회를 넘어섰다. 해당 플랫폼에서 2억 스트리밍 고지를 밟은 5세대 K-팝 보이그룹은 투어스뿐이다. 이 곡은 지난해 같은 달 1억 스트리밍을 돌파한 데 이어 1년 만에 재생 수를 두 배로 늘리며 남다른 저력을 보여줬다.
2024년 1월 22일 공개된 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 국내외 음원 플랫폼에서 장기 흥행을 지속하며 '스테디 히트곡'으로 자리매김했다. 스포티파이에서 일찌감치 투어스의 첫 억대 스트리밍 곡으로 기록된 이 노래는 지난 12일 기준 누적 재생 수 1억 1573만회를 돌파했다. 국내에서의 인기도 여전하다. 이 곡은 발매 당시 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 주요 일간 차트에 진입한 이래 지금까지 단 하루도 차트에서 이탈하지 않고 있다.
'첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 첫 만남의 설렘과 막연함을 투어스 특유의 풋풋하고 청량한 감성으로 풀어낸 곡이다. 밝고 경쾌한 멜로디와 따라 하기 쉬운 포인트 안무가 큰 호응을 얻으며 투어스의 보이후드 팝(Boyhood Pop)을 대중에게 각인시켰다.
'첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 2024년 멜론 연간차트 정상에 오르며 그해 최고의 화제성과 대중적 파급력을 입증했다. 미국 빌보드, 영국 NME가 꼽은 '2024년 베스트 K-팝 송'에 선정되기도 했다. 빌보드는 이 곡을 "투어스를 2024 최고 신인으로 만든 곡"이라고 호평했다.
한편 투어스는 첫 아시아 투어 '24/7:포 유(24/7 FOR:YOU)'를 진행 중이다. 지난달 KSPO DOME에서 막을 올린 서울 공연은 전석 매진 속 약 1만 8000명의 관객을 동원했고, 최근 마카오 공연 역시 '완판'되며 이들의 막강한 티켓 파워를 증명했다.
투어스는 오는 8월 4일 일본 싱글 2집 '소다소다(SODA SODA)'를 발매한 뒤, 같은 달 28~30일 후쿠오카를 시작으로 효고, 가나가와에서 투어를 이어간다. 이후 마카오, 방콕, 싱가포르, 가오슝을 찾아 현지 42(팬덤명)들과 뜻깊은 시간을 보낸다.
moonddo00@newspim.com