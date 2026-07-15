완주 화산면 행정복지센터 개청…118억 투입·복합문화공간

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 15일 화산면 행정복지센터를 개청했다
- 행정복지센터는 118억 들여 지상2층으로 신축했다
- 행정·복지·문화 여가 기능 갖춘 복합공간이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 화산면 주민들의 행정과 복지, 문화 활동을 지원할 새로운 복합공간인 화산면 행정복지센터를 개청하고 본격적인 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.
완주군은 이날 지역 주민과 주요 관계자들이 참석한 가운데 화산면 행정복지센터 개청식을 열고 새로운 지역 행정 거점의 출발을 알렸다.
개청식에는 유희태 완주군수를 비롯해 성중기 완주군의회 의장, 윤수봉·권요안 도의원, 지역 기관·사회단체 관계자, 주민 등 200여 명이 참석해 개청을 축하했다.
신축 화산면 행정복지센터는 총사업비 118억 원을 들여 연면적 2508㎡, 지상 2층 규모로 조성됐다. 주민 편의를 높이고 지역 공동체 활성화를 지원할 수 있도록 행정 기능과 문화·복지 시설을 함께 갖춘 것이 특징이다.
1층에는 민원실과 북카페, 공유주방, 대회의실이 마련됐으며 2층에는 작은도서관, 에어로빅실, 커뮤니티실, 체력단련실 등이 조성됐다.
주민들은 행정서비스뿐 아니라 다양한 문화·여가 프로그램도 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.
유희태 완주군수는 "새롭게 문을 연 화산면 행정복지센터는 행정서비스와 독서, 문화, 복지가 어우러진 주민 중심 복합문화공간"이라며 "주민들이 편안하게 머물고 다시 찾고 싶은 공간이 될 수 있도록 지속적으로 관리하고 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com