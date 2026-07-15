평택시, 주요 정책 '간부회의' 실시간 생중계…행정 투명성 확대

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 16일 간부회의를 실시간 중계했다.
- 회의에서 지역경제·교통·재난 등 핵심 현안을 논의했다.
- 정책 논의 과정 공개로 행정 투명성과 책임성을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 오는 16일부터 주요 정책과 현안을 결정하는 간부회의를 시민들에게 실시간으로 공개한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 간부회의는 시장, 부시장, 실·국·소장 등 주요 간부 공무원들이 모두 참석하는 자리로 지역경제, 교통, 도시개발, 재난·안전, 복지 등 시민 생활과 밀접한 핵심 현안 등이 논의되는 자리다.
특히 시는 이번 생중계 도입에 따라 확정된 정책 결과만 발표하던 기존 방식에서 탈피해 정책의 수립 배경과 논의 과정까지 시민과 투명하게 공유한다는 계획이다.
또한 회의 운영 방식을 기존 보고 위주에서 현장 문제점과 구체적 대안을 논의하는 토론 중심으로 개편해 행정의 책임성을 한층 더 강화할 예정이다.
이에 대해 최원용 평택시장은 "시민에게 정책 결과를 알리는 것만큼 어떤 과정을 거쳐 결정을 내리는지 보여드리는 것도 중요하다"며 "간부회의 중계를 통해 행정의 투명성을 높이고 시민과 시정 과정을 함께 공유하는 열린 행정을 만들어가겠다"고 전했다.
첫 방송은 16일 오전 8시 30분 평택시청 공식 누리집(홈페이지)을 통해 누구나 실시간으로 시청할 수 있다.
krg0404@newspim.com