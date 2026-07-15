안성시, '2026 하반기 정책공감토크' 개최…민선 9기 비전 공유

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 15일 20~31일 정책공감토크를 연다고 했다
- 민선9기 출발과 시정 방향·핵심 사업을 시민에게 알린다고 했다
- 김보라 시장은 시민 의견을 정책에 반영해 변화를 만들겠다고 했다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 오는 20일부터 31일까지 지역 내 15개 읍·면·동을 대상으로 시민들과 직접 소통하는 '2026년 하반기 읍·면·동 정책공감토크'를 개최한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 김보라 안성시장이 직접 현장을 찾아 시민들과 만나는 자리로 양방향 소통을 통해 지역민의 화합을 도모하고 도시 발전을 위한 생산적인 논의를 이끌어내기 위해 마련됐다.
특히 시는 이번 정책공감토크를 통해 민선 9기의 새로운 출발을 알리고 '더불어 사는 풍요로운 안성의 완성'을 위한 핵심 사업과 시정 방향을 시민들에게 알린다는 계획이다.
정책공감토크는 20일 서운면과 공도읍 주민들과의 만남으로 시작으로 ▲21일 삼죽면▲23일 원곡면·미양면▲24일 안성2동·안성1동▲27일 죽산면·보개면▲28일 양성면·고삼면▲29일 대덕면▲30일 금광면·안성3동▲31일 일죽면 순으로 진행될 예정이다.
김보라 안성시장은 "정책공감토크는 단순한 시정 보고회가 아니라 시민과 행정이 함께 지역의 미래를 고민하고 올바른 시정 방향을 만들어가는 소통의 장"이라며 "시민들의 다양한 의견을 적극적으로 수렴해 정책에 충실히 반영함으로써 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 전했다.
정책공감토크 일정은 안성시 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
lsg0025@newspim.com