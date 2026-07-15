뉴인텍, 최대주주 대상 30억원 유상증자 결정

장기수 대표 단독 참여…원재료 매입·일반 경비에 활용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 친환경 자동차용 커패시터·증착필름 전문기업 뉴인텍이 최대주주인 장기수 대표이사를 대상으로 30억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 15일 밝혔다.
이번 유상증자는 운영자금 확보를 위해 추진한다. 조달한 자금은 원재료 매입과 일반 경비 등에 활용할 계획이다.
제3자배정 대상자는 장 대표로, 이번 유상증자에 단독 참여한다. 신주 발행가액은 기준주가 717.09원에 25% 할증률을 적용한 주당 897원이다.
발행 주식 수는 보통주 334만4481주다.
뉴인텍은 최대주주의 직접 참여가 책임경영 의지를 보여주는 결정이라고 평가했다. 확보한 운영자금을 기반으로 사업 운영과 경쟁력 강화에 나설 계획이다.
뉴인텍 관계자는 "이번 유상증자는 최대주주의 책임경영 의지를 보여주는 결정"이라며 "확보한 운영자금을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고, 올해 반기 흑자전환이 기대되는 만큼 실적 개선세를 이어 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
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