빅뱅 고양 콘서트 추가 티켓도 '완판'…월드투어 타이틀 공개

AI 핵심 요약beta
- 빅뱅이 8월 21~23일 고양에서 월드투어 오프닝 콘서트를 열었고 추가 티켓까지 전석 매진됐다.
- 이번 공연은 9년 만에 지드래곤·태양·대성이 함께하는 월드투어 시작으로 21만 명 대기 인원 등 변함없는 티켓 파워를 입증했다.
- 공연 타이틀은 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 2026-2027 월드투어 엑스엑스:코스모 인 고양'이며 쿠팡플레이는 암표 방지 정책을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 빅뱅의 월드투어 포문을 여는 고양 콘서트가 추가 티켓까지 전석 매진을 기록하며 압도적인 티켓 파워를 입증했다.
쿠팡플레이는 빅뱅의 월드투어 오프닝 공연을 더 많은 팬들과 함께하기 위해 추가 좌석을 오픈하고 지난 13일 선예매, 14일 일반 예매를 진행했다. 추가 티켓은 일반 예매 시작 7분 만에 모두 매진되며 빅뱅을 향한 뜨거운 관심을 다시 한번 증명했다.
앞서 이번 공연은 올해 국내 공연 기준 최다인 약 21만 명의 대기 인원을 기록하며 화제를 모은 바 있다. 추가 좌석까지 빠르게 소진되면서 빅뱅의 변함없는 티켓 파워를 실감케 했다.
이와 함께 그동안 베일에 싸여 있던 공연의 공식 타이틀도 공개됐다. 공연명은 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 2026-2027 월드투어 '엑스엑스:코스모' 인 고양'이다. 깊은 우주(COSMOS) 어딘가에서 포착한 미지의 신호를 연상시키는 포스터를 통해 이번 월드투어가 선보일 세계관과 콘셉트에 대한 기대감을 높였다.
올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 이번 공연을 통해 음악과 퍼포먼스를 총망라한 무대를 선보일 예정이다. 특히 이번 공연은 2017년 '라스트 댄스' 투어 이후 9년 만에 지드래곤, 태양, 대성이 함께하는 월드투어의 시작이라는 점에서 더욱 관심을 모으고 있다.
'쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 2026-2027 월드투어 '엑스엑스:코스모' 인 고양'은 오는 8월 21~23일 고양종합운동장에서 개최된다.
한편 쿠팡플레이는 취소 좌석 시간차 오픈, 와우회원 계정당 1대의 디바이스 접속 제한, 공연 당일 신분증 확인 등 부정 거래 방지 정책을 지속 운영할 예정이며, 암표 거래 신고를 위한 전용 채널도 함께 운영한다.
moonddo00@newspim.com