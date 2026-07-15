SH, 마곡 건설현장 폭염 대비 안전 점검...모의 훈련·물품 지원

AI 핵심 요약beta
- SH는 14일 마곡16단지 건설 현장서 폭염 대비 안전 점검을 했다
- 황상하 사장은 편의시설과 온열질환 예방 수칙 이행 상황을 살피고 스마트 안전 관리 시스템을 확인했다
- SH는 커피 트럭 운영과 함께 중소 현장에 스마트 온습도계·에어백을 보급해 선제적 안전 관리를 추진했다
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온습도계·추락방지 에어백 보급
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 14일 황상하 사장이 마곡 16단지 건설 현장을 방문해 폭염 대비 안전 관리 실태를 점검했다고 15일 밝혔다.
이번 점검은 여름철 폭염에 대비해 건설 현장 근로자 건강과 안전을 확보하기 위함이다.
황 사장은 휴게실과 보건 관리실 등 근로자 편의시설 운영 상태와 냉방기 가동, 얼음·생수 비치 등 온열질환 예방 5대 수칙 이행 여부를 점검했다.
온열질환 발생을 가정한 모의 훈련을 실시하고, 인공지능(AI)과 사물 인터넷을 활용한 '스마트 안전 관리 시스템'으로 실시간 현장 안전 상황을 확인했다.
SH는 현장 근로자를 격려하기 위해 커피 트럭을 운영해 시원한 음료와 기념품을 제공했다.
SH는 공사 금액 300억원 미만인 중소 규모 현장에는 혹서기 대비용 스마트 온습도계와 추락 방지용 스마트 에어백을 보급해 현장 안전사고를 선제적으로 대응한다.
황상하 SH 사장은 "여름철 폭염 시기에 현장 근로자 건강 관리가 무엇보다 중요하다"며 "근로자 모두 건강하고 안전하게 작업할 수 있도록 폭염 안전 수칙 준수에 만전을 기해 달라"고 당부했다.
krawjp@newspim.com