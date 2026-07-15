전국 골프장 25곳 혹서기 휴장…102개사 정상 운영

AI 핵심 요약beta
- 한국골프장경영협회가 15일 전국 25개 골프장 하계 휴장을 발표했다.
- 곤지암CC 등 휴장 기간은 골프장별로 1~11일 차이가 났다.
- 협회는 폭염·폭우 변수로 휴장 탄력 운영돼 방문 전 직접 문의할 것을 권고했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올여름 혹서기를 맞아 전국 25개 골프장이 하계 휴장을 한다. 15일 한국골프장경영협회에 따르면 전체 회원사 중 휴장 계획을 밝힌 25곳 이외 102개 골프장은 휴장 없이 정상 운영한다. 이번 조사는 협회 회원사 209개 사 중 127개 사가 응답한 결과다.
휴장 기간은 골프장마다 차이가 있다. 곤지암CC가 11일간 가장 길게 문을 닫으며 웰링턴(10일), 테디밸리와 해비치 서울(이상 7일)이 뒤를 이었다.
아직 운영 일정을 확정하지 못한 골프장도 적지 않다. 협회 측은 "폭염이나 국지성 폭우 등 변덕스러운 기상 여건에 따라 휴장 여부를 탄력적으로 운영하는 곳이 많다"며 이용객들의 주의를 당부했다. 협회는 골프장을 방문하기 전 반드시 해당 골프장에 직접 문의해 휴·개장 여부를 확인할 것을 권고했다.
◆휴장 골프장(25개)
곤지암(7월27~8월6일), 금강(8월3부터 매주 월요일), 뉴코리아(7월29~31일), 더스타휴(8월3~5일), 렉스필드(8월3~6일), 루트52(8월3일), 블루헤런(7월27~31일), 송추(8월10~12일), 신원(7월27~30일), 아난티중앙(8월3~4일), 아시아나(8월3일), 안성베네스트(7월27일), 여주클래식(8월3~5일), 우정힐스(7월28~29일), 웰링턴(7월28~8월6일), 이스트밸리(8월3~6일), 일동레이크(8월3~4일), 천룡(8월3~5일), 테디밸리(8월3~9일), 티클라우드(8월3~5일), 핀크스(7월15일, 8월19일), 한원(8월3일), 해비치 서울(7월27~8월2일), 휘닉스평창(8월31일, 9월15일), 휘슬링락(8월3~7일)
◆휴장 없는 골프장(102개)
가야, 감곡, 계룡대, 고성노벨, 고창, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 광주, 구미, 그랜드, 기흥, 김해상록, 남여주, 다산베아채, 담양레이나, 대구, 더시에나서울, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 라데나, 라비에벨, 레이크사이드, 레이크우드, 롯데스카이힐부여, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마론, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 마이다스밸리청평, 무등산, 무주덕유산, 문경, 발리오스, 베뉴지, 벨라45, 보라, 볼카노, 부곡, 블랙밸리, 블루원용인, 비에이비스타, 사우스스프링스, 샴발라, 서경타니, 서서울, 설해원, 세이지우드여수경도, 세종에머슨, 세종필드, 센추리21, 소노펠리체, 수원, 썬힐, 안성, 양주, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에버리스, 에이원, 에이치원클럽(구,덕평), 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이옥스필드, 올데이임페리얼레이크, 울산, 유성, 은화삼, 이지스카이, 이포, 제일, 중문, 지산, 창원, 카스카디아, 코스카, 크라운, 크리스밸리, 클럽비전힐스, 킹스데일, 킹즈락, 파미힐스, 팔공, 팔팔, 포세븐금강, 포천아도니스, 프리스틴밸리, 프린세스, 플라자CC설악, 하이원, 한성, 한양, 해내다, 해비치(제주), 해운대, 해피니스, 화산, 화성상록, 화순, 힐드로사이
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