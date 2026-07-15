창업 아이디어 전국으로 확대...중기부 '모두의 창업' 수도권 간담회

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서울·경기·인천·강원 운영기관 참여

멘토링 현황 점검·개선사항 발굴

지역·전국 오디션 거쳐 우승자 선정

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 국민 참여형 창업지원 프로그램인 '모두의 창업' 운영기관과 1라운드 선정자의 의견을 청취했다.

중기부는 15일 서울 용산구 서울창조경제혁신센터에서 '모두의 창업' 수도권 운영·멘토기관, 1라운드 선정자와 함께 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난달 29일부터 전국 17개 시·도를 순회하며 진행 중인 '모두의 창업' 전국 순회 간담회의 일환이다. 지난 8일 충청권 간담회에 이어 서울·경기·인천·강원 등 수도권 참여자들의 의견을 듣기 위해 마련됐다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

간담회에는 중기부와 수도권 운영·멘토기관, 1라운드 선정자 등 20여명이 참석했다. 행사는 운영·멘토기관 간담회와 1라운드 선정자 간담회로 나눠 진행됐다.

중기부는 지역별 운영·멘토기관의 사업 추진 현황을 점검하고, 1라운드 선정자의 애로사항과 개선 의견을 청취했다. 이를 통해 사업 운영 과정에서 나타나는 개선사항을 발굴한다는 계획이다.

노용석 중기부 제1차관은 운영·멘토기관 간담회에서 "지난 8일 충청권 간담회에서도 사업 운영 과정에서 다양한 의견을 들었다"며 "오늘 수도권에서도 현장의 목소리를 충분히 듣고, 개선이 필요한 사항은 적극 반영해 '모두의 창업'을 더욱 완성도 높은 프로그램으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

노 차관은 1라운드 선정자들에게도 "1라운드 선정은 끝이 아니라 더 큰 성장을 위한 새로운 출발"이라며 "여러분의 아이디어가 경쟁력 있는 창업기업으로 성장할 수 있도록 중기부도 운영기관, 멘토들과 함께 끝까지 든든히 지원하겠다"고 격려했다.

중기부는 전국 17개 시·도를 순회하며 운영·멘토기관과 선정자들을 지속적으로 만나 지역별 현장 의견을 수렴할 예정이다.

한편 '모두의 창업' 프로그램은 1차 합격자를 대상으로 향후 지역·권역별 오디션과 전국 오디션을 거쳐 연말까지 최종 우승자를 선정한다.

jongwon3454@newspim.com