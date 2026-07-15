원주시 '원주천 물놀이장' 27일 개장…최대 500명 이용

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 여름방학을 맞아 오는 27일부터 8월 17일까지 치악교 둔치에서 '원주천 물놀이장'을 운영한다고 15일 밝혔다.

지난해 큰 인기를 끌었던 이 물놀이장은 올해 안전 관리 대책을 강화하고 더욱 개선된 시설로 시민들을 맞이할 예정이다.

원주천 물놀이장 개장 포스터.[사진=원주시] 2026.07.15 onemoregive@newspim.com

운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 매시간 45분 운영 후 15분간 휴식한다. 낮 12시부터 오후 1시까지는 수질 관리와 점심시간으로 인해 운영이 일시 중단된다.

원주천 물놀이장은 누구나 무료로 이용할 수 있으나 야외 시설의 특성상 비가 오는 날에는 안전을 위해 운영하지 않는다.

올해 물놀이장은 총 300명을 수용할 수 있으며 휴게시설을 포함하면 최대 500명이 이용할 수 있는 규모로 마련된다. 풀장 2개소와 슬라이드 3개소, 영유아 전용 물놀이 공간도 새롭게 설계된다.

특히 올해는 풀장에 그늘막을 추가 설치해 시민들이 더 시원하고 쾌적한 환경에서 물놀이를 즐길 수 있도록 개선했다.

또 물놀이장 주변에 임시주차장이 마련돼 자가용 이용객의 편의성을 높인다. 운영 기간 동안 매일 수질 검사와 안전요원 배치로 어린이와 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전 관리에 철저를 기할 예정이다.

원주시 관계자는 "시민들이 도심 속에서 편리하게 여름을 즐길 수 있도록 준비했다"라며, "방문객들이 안전하고 쾌적한 환경에서 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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