안산시 와동교육도서관, 초등생 대상 일일 독서체험 '북크크' 운영

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이민근 시장 "다양한 눈높이 독서문화 사업을 지속해서 추진"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 와동교육도서관이 '2026년 경기도 독서문화 진흥사업' 공모에 선정됨에 따라 오는 8월 10일 초등학교 3∼5학년을 대상으로 일일 독서 체험 행사 '북크크(Book Creator Crew)'를 운영한다고 15일 밝혔다.

와동교육도서관 '일일 독서 체험 행사 북크크(Book Creator Crew)' 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 행사는 도서관을 단순한 독서 공간을 넘어 지역 주민이 함께 즐기고 소통하는 생활 밀착형 독서 문화 공간으로 확산하기 위해 마련됐다. 어린이들이 도서관에 머무르며 책과 친해질 수 있도록 놀이, 체험, 독서를 결합한 다채로운 프로그램을 선보인다.

주요 프로그램으로는 ▲ 경찰과 도둑 놀이 ▲ 텐트 속 책 읽기 ▲ 필사 체험 ▲ 볼펜 꾸미기 ▲ 얼굴 그림 그리기 ▲ 주제별 책 전시 등이 마련돼 어린이들의 흥미를 자극할 예정이다.

특히 이번 행사는 휴관일을 활용해 진행됨으로써 평소 정숙해야 하는 도서관 공간의 고정관념을 깨고 새로운 쓰임새를 보여준다는 점에서 의미가 크다. 참여 어린이들은 이색적인 환경에서 자유롭게 책을 읽고 놀이를 즐기며 도서관과 친밀감을 쌓는 시간을 갖게 된다.

이민근 안산시장은 "어린이들이 도서관을 어렵고 조용하기만 한 공간이 아닌 언제든 즐겁게 방문할 수 있는 '문화 놀이터'로 인식하게 되기를 바란다"며 "앞으로도 어린이들이 자연스럽게 책과 친해질 수 있도록 다양한 눈높이 독서문화 사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

행사 참여 신청은 오는 22일부터 안산시 통합예약시스템을 통해 선착순으로 진행된다. 세부 운영 일정과 자세한 사항은 안산시 도서관 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

1141world@newspim.com