송미령 장관 "농식품 AI 혁신이 투자·수출로 이어져야"

AI 핵심 요약beta
- 송미령 장관이 15일 AFPRO 2026 개막식에서 농식품 산업의 AI 전환과 창업 생태계 조성 중요성을 강조했다.
- 농식품 분야 유망 창업기업 195곳과 투자기관·유통사 20여곳이 참여해 기술 전시, 투자상담 등 프로그램을 17일까지 진행한다.
- 송 장관은 AX특별관 등 전시관을 둘러보며 AI 농업로봇, 맞춤형 식품 등 기술을 점검하고 창업기업 의견을 청취했다.
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AI 농업·푸드테크 기술 집적
창업기업 195곳·투자기관 참여
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관은 15일 농식품 산업의 인공지능(AI) 전환을 강조하며 창업기업의 기술이 투자와 판로, 해외시장 진출로 이어질 수 있는 생태계 조성의 중요성을 역설했다.
송 장관은 이날 서울 코엑스에서 열린 '2026 농식품 테크 스타트업 창업박람회(AFPRO 2026)' 개막식에 참석해 개회사를 하고 주요 전시관을 둘러보며 농식품 스타트업 관계자들의 의견을 청취했다.
AFPRO 2026은 농식품 분야 유망 창업기업의 기술을 전시하고 투자 유치와 판로 확대, 네트워킹을 지원하는 국내 최대 규모의 농식품 스타트업 전문 박람회다.
올해는 창업기업 195곳과 투자기관·유통사 20여 곳이 참여한다. 오는 17일까지 기술 전시를 비롯해 투자상담회, 토크콘서트, 기업설명(IR) 행사 등 다양한 프로그램이 진행된다.
이날 송 장관은 올해 처음 마련된 AX특별관을 비롯해 스마트농업, 푸드테크, 그린바이오, 펫테크 전시관을 찾았다. AI 농업로봇과 맞춤형 식품 제조, 반려동물 건강관리 등 다양한 AI 기반 기술을 살펴보고 창업기업들의 현장 의견을 들었다.
개회사에서 송 장관은 "농식품 산업은 생산부터 유통, 재해 대응, 생활에 이르기까지 AI가 쓰일 수 있는 영역이 폭넓은 곳"이라며 "이번 박람회가 우수한 기술이 투자와 판로, 글로벌 시장으로 이어지는 소중한 기회의 장이 되길 기대한다"고 언급했다.
rang@newspim.com