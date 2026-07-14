게임 만드는 AI, 핵 잡고 유저와 전장까지 뛴다

NC AI, '바르코' 활용해 다양한 시도 가능해져

크래프톤, 펍지 엘라이로 함께 플레이하는 AI 도입

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 인공지능(AI)이 게임산업에서 단순한 제작 보조 도구를 넘어 게임 운영과 부정행위 탐지, 이용자와 함께 플레이하는 동료로까지 역할을 넓히고 있다.

게임 개발 과정에서는 코드와 이미지 등 에셋 제작 시간을 단축해 창작자가 완성도를 높일 여유를 제공한다. 실제 게임에서는 경기 결과를 예측하거나 불법 프로그램인 '핵'을 탐지하고, 이용자의 명령과 상황을 이해해 함께 전투를 수행하는 AI 캐릭터로 진화하고 있다.

나규봉 NC AI 바르코 사업팀장이 14일 열린 게임기자단 정책 세미나에서 발표하고 있다.[사진= 정승원 기자]

나규봉 NC AI 바르코 사업팀장은 14일 열린 게임기자단 정책 세미나에서 "AI를 활용해 퀄리티가 좋아지는 것이 아니라 시간적인 여유가 생긴다"라며 "시간 문제로 포기하는 것들을 AI를 통해 챙길 수 있게 됐다"고 설명했다.

바르코(VARCO)는 NC AI의 생성형 AI 플랫폼이다. 이를 활용해 자연어 기반의 코드 생성, 게임 제작에 필요한 에셋 생성 등의 작업을 할 수 있다.

나 팀장은 "기술이 창작을 더 많이 할 수 있도록 해주지만 그 자체가 창작의 증강이라고 볼 수 없다"라며 "기술이 좋아질수록 전에 못하던 시도를 하고 완성도를 높일 수 있다. 그것이 창작자 중심의 AI"라고 말했다.

크래프톤도 AI를 적극적으로 활용하는 게임사다. 우선 배틀그라운드를 e스포츠 중계할 때 AI가 활용된다. 지난달 개최된 펍지네이션스컵(PNC) 2026에서는 승률을 예측하는 기능을 선보였다. 이를 위해 크래프톤은 AI에 프로경기 9000경기를 학습시켰다.

성준식 크래프톤 AI For Game R&D실장이 14일 열린 게임기자단 정책 세미나에서 발표하고 있다. [사진= 정승원 기자]

성준식 크래프톤 AI For Game R&D실장은 "승률을 예측하는 기능으로 플레이어의 경로를 예측한다. 유저 뿐만 아니라 게임을 보고 모니터링하는 분들에게도 이 시스템이 요긴하게 사용될 수 있다"고 말했다.

일명 '핵'이라고 하는 속임수(치트)를 탐지하는 것도 AI의 역할이다. 크래프톤은 안티치트에 AI를 활용한다. 개별적으로는 잡아낼 수 없는 속임수를 가벼우면서도 정확도 높인 AI 모델로 대응하도록 한 것이다. 성 실장은 "AI는 안티치트의 한 축이 됐다. 핵 유저로 밝혀진 경우 제재할 수 있다"고 전했다.

지난달 중순부터 이달 초까지 베타 테스트를 진행한 펍지 엘라이(Ally)는 유저가 직접 체험할 수 있는 AI 동료다.

기존 정해진 조건 속에서만 반응하는 NPC(Non-Playable Character)와는 달리 엘라이는 이용자의 상황, 명령, 플레이 흐름을 이해하고 이에 맞춰 판단·행동하는 것을 목표로 한다.

크래프톤 AI 협업모델 CPC '펍지 앨라이' 데모 화면. [사진=엔비디아 '지포스 게이머 페스티벌' 유튜브 영상 갈무리]

유저의 음성이나 게임 이벤트에 각각 액션·메모리·상황 분석·독립 동작을 맡은 4개의 에이전트가 역할을 하면서 최종적으로 움직임이나 발화를 하도록 한다.

이를 위해 크래프톤은 PC방 한 곳을 통째로 빌려 1000명이 3주 간 방문해 플레이하도록 했다. 이러한 데이터를 소형언어모델(sLLM)에 적용한 것이 펍지 엘라이다. 크래프톤은 이번 베타 테스트로 엘라이가 라이브 서비스에서 활용 가능한지를 확인했다.

성 실장은 "펍지 엘라이는 어떤 목표를 갖고 만들었다기 보다 최신 AI를 라이브 서비스에 적용 가능한지를 확인하는 단계였다"라며 "매칭되는 유저들이 없을 때 플레이어와 함께 게임을 하거나 그 이상의 방향에 대해서는 논의 중"이라고 덧붙였다.

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