차기 축구협회장 선출 기한 연장…체육회, 이달 안 규정 개정

박지성 위원장 "60일 이내 선출 규정 바꿔 충분한 개혁 기간 확보"

K축구 혁신위 2차 회의 브리핑...정관·선거제도 개선안 마련키로

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K축구 혁신위원회가 대한축구협회 회장 선출 규정 개정을 추진한다. 회장 궐위 후 60일 이내에 신임 회장을 선출해야 하는 현행 규정을 손질해 충분한 개혁 기간을 확보하겠다는 취지다.

박지성 국제축구연맹 분과위원과 유승민 대한체육회장이 공동위원장을 맡은 K축구 혁신위원회는 13일 서울 국립현대미술관에서 2차 회의를 열었다. 위원회는 불가피한 사유가 있을 경우 신임 회장 선출 기한을 연장할 수 있도록 대한체육회 회원종목단체 규정을 개정하기로 합의했다.

정몽규 전 대한축구협회장은 지난 6일 사직서를 제출했다. 기존 규정대로라면 축구협회는 오는 9월 초까지 차기 회장을 뽑아야 한다. 그러나 혁신위는 거버넌스와 선거제도를 전면 개혁하기에 현행 60일 시한은 지나치게 촉박하다고 판단했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박지성 K축구 혁신위 공동위원장이 13일 2차 회의에 참석해 발언하고 있다. [사진=문화체육관광부] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

이번 규정 개정은 축구협회에만 적용되는 특례가 아니다. 현재 수상스키, 주짓수, 근대5종, 하키 등 여러 종목단체가 회장 공석 상태로 운영에 어려움을 겪고 있다. 대한체육회는 이러한 현장의 목소리를 반영해 선출 기한을 탄력적으로 적용할 근거를 마련한다.

대한체육회는 즉시 규정 개정 절차에 착수해 이달 안으로 마무리지을 계획이다. 축구협회 역시 이에 발맞춰 정관을 개정하고 선거인단 구성과 선거 절차를 포함한 선거제도 개선안을 마련한다.

관심을 모은 선거인단 규모와 구체적인 선출 시점은 추후 논의하기로 했다. 박지성 공동위원장은 브리핑에서 "단순히 선거인단만 바꾼다고 해결될 문제가 아니다"라며 "누가 선출되더라도 팬들의 신뢰를 받고 지지를 보낼 수 있는 올바른 환경을 구축하는 것이 우선"이라고 강조했다. 과거의 구태의연한 방식으로는 더 이상 팬들의 신뢰를 얻을 수 없다는 단호한 입장이다.

혁신위는 향후 선거제도 개편 외에도 한국 축구의 체질 개선을 위한 중장기 과제를 순차적으로 다룬다. 유소년 선수 육성 방안과 국가대표팀 감독 선임 체계 개선 등이 차기 도마 위에 오를 예정이다.

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