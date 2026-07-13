대연장학재단, 제15회 장학금 수여식 개최…대학생 및 고교생 4명에 장학금 전달

AI 핵심 요약beta
- 대연장학재단이 11일 제15회 장학금 수여식을 열어 대학생·고교생 4명에게 장학금을 지급했다
- 이날 서초구 재단 사무실에서 심사위원과 관계자들이 참석해 홍익대·고려대생 2명과 영훈고·심원고생 2명에게 장학금을 전달했다
- 이정규 이사장은 15회 수여식 개최 보람을 언급하며 선발된 장학생들을 축하하고 앞으로의 길을 응원하겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 재단법인 대연장학재단이 제15회 장학금 수여식을 열고 대학생 2명과 고교생 2명을 비롯 총 4명에게 장학금을 지급했다.
13일 대연장학재단에 따르면 지난 11일 오전 서초구 재단법인 대연장학재단 사무실에서 진행된 장학금 수여식에서는 이정규 이사장을 비롯한 심사위원, 관계자들이 대학생과 고교생 총 4명에게 장학금을 전달했다.
이날 장학금 수여식에서 장학생으로 선정돼 장학금을 수여 받은 학생은 대학생 부문의 홍익대학교 김도현씨와 고려대학교 윤다영씨 그리고 고등학생 부문의 영훈고 강준현군과 심원고 오승찬군 모두 4명이다.
이정규 이사장은 "대연장학재단이 어느덧 제15회 장학금 수여식을 개최한 것에 대해 많은 보람을 느낀다"며 "다시 한번 이번 장학생으로 선정된 학생들에게 진심으로 축하드리고 학생들이 걸어갈 앞으로의 길을 힘껏 응원할 것"이라고 말했다. 대연장학재단은 1000여 명의 후원회원과 이사, 자문위원 10명이 활동하고 있다.
donglee@newspim.com