부산시, 청년고용우수기업 5개사 선정…양질의 일자리 창출

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 13일 청년고용우수기업 5곳에 인증서와 현판을 수여했다.
- 최근 3년 청년고용 증가·근무환경 등을 평가해 소셜빈·아이큐랩 등 5개사를 선정했다.
- 선정기업에 지원금·세제혜택을 제공하고 9월 채용박람회로 청년고용 연계를 강화할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산형 청년고용 생태계 조성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 청년들의 고용 창출 확대를 위해 청년친화기업 발굴 지원에 나섰다.
시는 13일 오전 11시 시청 국제의전실에서 '2026년 청년고용우수기업 인증서 수여식'을 열고 금오기전㈜, ㈜소셜빈, ㈜씨넷, ㈜아이큐랩, ㈜한미유압기계 등 5개 기업에 인증서와 인증현판을 전달했다고 밝혔다.
청년고용우수기업은 부산시가 선정한 '청끌(청년이 끌리는)기업' 120곳 가운데 최근 3년간 청년 고용 증가 실적과 일자리 질, 근무환경, 기업 성장성 등을 종합 평가해 인증·지원하는 제도다.
올해는 23개 기업이 신청했으며 서류·현장·면접 등 3단계 심사를 거쳐 조선기자재, 전력반도체, 정보통신, 생활소비재 등 다양한 산업 분야에서 기술력과 성장성을 인정받은 5개사가 최종 선정됐다.
부산 최초 예비유니콘 기업 ㈜소셜빈, 전력반도체 분야 미래산업 선도기업 ㈜아이큐랩, 친환경 선박기자재 전문 금오기전㈜, 조선·해양 정보통신기술(ICT) 기업 ㈜씨넷, 선박엔진용 유압기계 전문 ㈜한미유압기계 등이 포함돼 지역 주력산업과 미래산업을 이끄는 기업들이 고르게 이름을 올렸다.
선정된 기업에는 인증서 및 인증현판과 함께 좋은일터강화지원금 4000만 원, 신규 취득 사업용 부동산 취득세 감면, 지방세 세무조사 유예 등 인센티브가 제공된다.
시는 청년고용우수기업과 청끌기업을 중심으로 대학 연계 프로그램을 확대하고 청년이 지역 우수기업을 직접 체험한 뒤 취업으로 이어질 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.
오는 9월 '청끌기업 메가(Mega) 채용박람회'를 열어 청년과 지역기업 간 만남의 기회를 넓히고 고용 연결을 지원할 방침이다.
전재수 시장은 글로벌 해양수도 구현을 통해 "글로벌 해양수도 구현을 통해 부산에서 배우고, 일하고, 성장하며 정착할 수 있는 도시를 만드는 것이 민선 9기 청년정책의 핵심"이라며 "청년고용우수기업 제도를 청년에게는 양질의 일자리, 기업에는 인재를 연결하는 출발점으로 삼아 청년친화기업 발굴·지원을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com