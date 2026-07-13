부산시, 청년고용우수기업 5개사 선정…양질의 일자리 창출

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지방세 세무조사 유예 등 혜택

부산형 청년고용 생태계 조성



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 청년들의 고용 창출 확대를 위해 청년친화기업 발굴 지원에 나섰다.

시는 13일 오전 11시 시청 국제의전실에서 '2026년 청년고용우수기업 인증서 수여식'을 열고 금오기전㈜, ㈜소셜빈, ㈜씨넷, ㈜아이큐랩, ㈜한미유압기계 등 5개 기업에 인증서와 인증현판을 전달했다고 밝혔다.

전재수 부산시장(오른쪽 세 번째)이 13일 오전 11시 시청 국제의전실에서 '2026년 청년고용우수기업 인증서를 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.07.13

청년고용우수기업은 부산시가 선정한 '청끌(청년이 끌리는)기업' 120곳 가운데 최근 3년간 청년 고용 증가 실적과 일자리 질, 근무환경, 기업 성장성 등을 종합 평가해 인증·지원하는 제도다.

올해는 23개 기업이 신청했으며 서류·현장·면접 등 3단계 심사를 거쳐 조선기자재, 전력반도체, 정보통신, 생활소비재 등 다양한 산업 분야에서 기술력과 성장성을 인정받은 5개사가 최종 선정됐다.

부산 최초 예비유니콘 기업 ㈜소셜빈, 전력반도체 분야 미래산업 선도기업 ㈜아이큐랩, 친환경 선박기자재 전문 금오기전㈜, 조선·해양 정보통신기술(ICT) 기업 ㈜씨넷, 선박엔진용 유압기계 전문 ㈜한미유압기계 등이 포함돼 지역 주력산업과 미래산업을 이끄는 기업들이 고르게 이름을 올렸다.

선정된 기업에는 인증서 및 인증현판과 함께 좋은일터강화지원금 4000만 원, 신규 취득 사업용 부동산 취득세 감면, 지방세 세무조사 유예 등 인센티브가 제공된다.

시는 청년고용우수기업과 청끌기업을 중심으로 대학 연계 프로그램을 확대하고 청년이 지역 우수기업을 직접 체험한 뒤 취업으로 이어질 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

오는 9월 '청끌기업 메가(Mega) 채용박람회'를 열어 청년과 지역기업 간 만남의 기회를 넓히고 고용 연결을 지원할 방침이다.

전재수 시장은 글로벌 해양수도 구현을 통해 "글로벌 해양수도 구현을 통해 부산에서 배우고, 일하고, 성장하며 정착할 수 있는 도시를 만드는 것이 민선 9기 청년정책의 핵심"이라며 "청년고용우수기업 제도를 청년에게는 양질의 일자리, 기업에는 인재를 연결하는 출발점으로 삼아 청년친화기업 발굴·지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com