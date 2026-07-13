경기도교육청, 수업 중 스마트폰 금지 '폰 프리 스쿨 추진단' 출범

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안민석 교육감 "폰 프리 스쿨·RAS·벽깨기는 삼위일체...유기적으로 운영"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 경기교육대전환 제1호 정책인 '폰 프리 스쿨'의 학교 현장 안착과 확산을 위해 '폰 프리 스쿨 추진단'을 구성하고 본격적인 지원에 나선다고 13일 밝혔다.

경기도교육청은 경기교육대전환 제1호 정책인 '폰 프리 스쿨'의 학교 현장 안착과 확산을 위해 '폰 프리 스쿨 추진단'을 구성하고 본격적인 지원에 나선다. 안민석 경기도교육감. [사진=경기도교육청]

도교육청은 이날 조원청사에서 '폰 프리 스쿨 추진단' 제1차 전체 회의를 열고 향후 추진 방향과 정책 설명회 운영 방안 등을 논의했다. 이날 회의에는 안민석 교육감을 비롯해 교직원, 교육전문직원, 학부모, 인수위원 등으로 구성된 추진위원 13명이 참석했다.

'폰 프리 스쿨'은 학생들이 도내 학교 교육활동 중 스마트폰 사용에서 벗어나 배움과 관계 형성에 집중할 수 있는 학교문화를 조성하고 학생들의 자기조절 역량 함양과 학교 교육력을 회복하기 위해 마련된 정책이다.

추진단은 앞으로 ▲ 지원 계획 수립 ▲ 학교급별 운영 모델 개발 ▲ 표준 운영 가이드 마련 ▲ 교원 연수 ▲ 우수사례 발굴·공유 ▲ 교육공동체 홍보 및 공감대 형성 등을 중점적으로 추진한다.

이 중 표준 운영 가이드는 학교별 여건과 학생들의 발달단계를 고려해 개발되며 학생 자치 참여 방안, 학부모 소통 절차, 교육활동 대체 프로그램 사례, 스마트폰 보관·관리 방법 등이 구체적으로 담길 예정이다.

아울러 도교육청은 독서(Reading), 예술문화(Arts), 스포츠(Sports) 중심의 교육활동인 'RAS 경기 문예체 교육'과 연계해 학생들이 스마트폰 대신 건강한 문화 활동으로 시간을 채울 수 있도록 지원할 계획이다.

올해 1학기부터 초·중등교육법에 수업 중 휴대전화 등 스마트기기 사용 제한 규정이 신설됨에 따라 각 학교는 학생의 학습권과 교원의 교육활동 보호를 위해 학칙으로 스마트기기 사용 및 소지 제한 규정을 자율적으로 정할 수 있게 됐다.

경기도교육청은 경기교육대전환 제1호 정책인 '폰 프리 스쿨'의 학교 현장 안착과 확산을 위해 '폰 프리 스쿨 추진단'을 구성하고 본격적인 지원에 나선다. [사진=경기도교육청]

안민석 경기도교육감은 회의에서 "폰 프리 스쿨 자체가 최종 목표가 아니라 학생들이 휴대전화를 내려놓고 '벽깨기'를 통해 RAS 교육활동에 전념하도록 하는 것이 핵심"이라며 "폰 프리 스쿨, RAS, 벽깨기는 삼위일체이자 한몸인 만큼 이 정책들이 유기적으로 운영되도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

도교육청은 이번 추진단 첫 회의를 시작으로 향후 정책 설명회와 현장 의견 수렴, 운영 사례 공유 등을 단계적으로 밟아나가며 제도의 안정적인 정착을 유도할 방침이다.

1141world@newspim.com