남양주시, 한강지키기운동 간담회 참석…"환경보전 성과 공유"

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환경간담회 한강 보전 방안 논의

북한강 정화 프로그램 지속 추진

시민 참여 환경문화 확산 강조

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 13일 화도읍 소재 소나무향기에서 한강지키기운동 남양주지역본부가 주관한 '2026년도 환경간담회'에 참석해 상반기 환경보전 활동 성과를 공유하고 민·관 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

남양주시, 한강지키기운동 남양주지역본부 환경간담회 참석 [사진=남양주시]

이번 간담회에는 남궁완 한강지키기운동 남양주지역본부 대표를 비롯해 회원, 자문위원, 시 관계자 등 80여 명이 참석했다. 행사는 2026년 상반기 활동 보고, 명예환경감시원 재위촉 및 감시증 전달과 의견 교환 순으로 진행됐다.

참석자들은 북한강과 지역 하천을 대상으로 펼쳐온 환경보전 활동의 성과를 점검하고 하반기 예정된 민·관·군 합동 북한강 대청결 행사 및 환경교육 등 주요 활동의 추진 방향을 놓고 심도 있는 논의를 이어갔다.

남양주시, 한강지키기운동 남양주지역본부 환경간담회 참석 [사진=남양주시]

남궁완 대표는 "회원들의 꾸준한 참여와 봉사 덕분에 북한강과 지역 하천의 환경을 지키는 다양한 활동을 이어갈 수 있었다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 환경보전 실천을 통해 깨끗한 남양주를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

최현덕 남양주시장은 "북한강과 지역 하천을 지키기 위해 현장에서 애써주신 회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "남양주시는 앞으로도 시민과 환경단체가 함께하는 협력체계를 더욱 강화해 깨끗한 물환경과 지속 가능한 환경도시 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편 한강지키기운동 남양주지역본부는 북한강 정화활동과 환경감시, 환경교육, 생태체험 프로그램 등 다양한 환경보전 사업을 지속적으로 추진하며 시민과 함께하는 환경문화 확산에 앞장서고 있다.

asj7376@newspim.com