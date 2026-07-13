민경선 고양특례시장, 제10대 시의회 개원식서 협치 강조

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"의회와 협치로 시청사 건립 등 핵심 과제 완수"

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 민경선 고양특례시장은 제10대 고양특례시의회 개원식에 참석해 의회와 협력을 바탕으로 주요 시정 과제를 추진하겠다고 13일 밝혔다.

민경선 고양시장과 김미수 신임 시의회 의장이 악수하고 있다.[사진=고양시]

민 시장은 이날 의회 개원식 축사에서 "현재 고양시는 도약과 정체라는 중대한 갈림길에 놓여 있다. 시민이 체감하는 변화를 위해서는 의회와 집행부의 협치가 그 어느 때보다 절실하다"며 "상호 존중과 건전한 견제 속에 힘을 모은다면 고양특례시의 대전환을 이뤄낼 수 있을 것"이라고 말했다.

민경선 시장은 의회와의 협력을 바탕으로 추진할 주요 시정 과제로 시청사 원안 건립, 시장실 1층 이전, 출퇴근 시간 30분 단축을 위한 교통 혁신, 통합 돌봄 체계 구축, 지역 순환 경제 활성화, 스마트 재난 안전 관리 체계 구축 등을 꼽았다.

민 시장은 "고양시의회는 항상 시민 가까이에서 민생을 살피며 시 발전의 버팀목이 되어 줬다"며 "제10대 의회 역시 풍부한 경험과 지혜로 고양의 새로운 도약을 이끌어 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

민 시장은 개원식에 앞서 의장실을 찾아 김미수 신임 의장의 취임을 축하하고 향후 시정 운영과 의회 협력 방안에 대한 차담회를 가졌다.

한편 고양시는 민선 9기 주요 현안 추진 과정에서 의회와 소통을 강화하고 시민 생활과 직결된 정책 과제를 우선 추진한다는 방침이다.

skyimhan@newspim.com